래퍼 빈지노(본명 임성빈)가 일본의 여성 4인조 밴드 차이의 리믹스 앨범에 피처링으로 참여했다고 소속사 비스츠앤네이티브스가 3일 밝혔다.차이는 2019년 발매한 2집 '펑크'(PUNK)로 음악 평론 매체 '피치포크'가 선정한 '최고의 신곡'(Best New Music)에 뽑히는 등 세계적으로 주목받아온 밴드이다.지난해에는 고릴라즈, 듀란듀란, 제이펙마피아 등 세계적인 아티스트들과 협업한 바 있다.빈지노는 차이의 3집 앨범 '윙크'(WINK)를 리믹스한 앨범 '윙크 투게더'(WINK TOGETHER)에 작업에 참여하며 '도넛 마인드 이프 아이 두'(Donuts Mind If I Do) 곡을 협업했다.소속사 관계자는 "빈지노가 협업한 곡은 차이의 3집 첫 싱글로 주목받았던 곡"이라며 "빈지노는 여러 국가의 아티스트가 참여한 이번 앨범에 한국 아티스트로 러브콜을 받았다"고 설명했다./연합뉴스