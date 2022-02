믿고 듣는 실력파 그룹에 음원 강자까지…불꽃 튀는 '컴백 대전'

빅마마·에픽하이·태연·에이핑크 등 2월 음반 발매 잇달아데이식스 원필, 여자친구 출신 비비지 등 가요계 '재데뷔'도 눈길설 연휴가 지난 2월 가요계에는 믿고 듣는 보컬 그룹부터 음원 강자까지 다양한 가수들이 '컴백 대전'에 뛰어든다.3일 가요계에 따르면 그룹 빅마마는 오는 10일 여섯 번째 정규 앨범 '본'(Born·本)을 발표한다.2010년 발표한 정규 5집 '5' 이후 약 12년 만에 내놓는 정규 음반이다.지난해 6월 싱글 '하루만 더'를 통해 국내 주요 음원 차트에서 1위를 기록하며 큰 사랑을 받았던 빅마마는 그간 쌓아온 음악적 내공을 다시 한번 선보일 예정이다.소속사 카카오엔터테인먼트는 "(지난해) 9년 만에 완전체로 돌아온 빅마마의 오리진(origin·기원)에 관해 이야기하는 앨범"이라며 "빅마마만의 색깔과 호흡을 보여줄 예정"이라고 자신했다.밸런타인데이인 14일에는 '믿고 듣는 음원 퀸' 태연이 컴백한다.태연은 14일 오후 정규 3집 '아이앤비유'(INVU)를 공개할 예정이다.2019년 10월 발표한 정규 2집 '퍼포즈'(Purpose) 이후 약 2년 3개월 만에 내놓는 정규 음반이다.2015년 솔로 활동을 시작한 이래 '레인'(Rain), '와이'(Why), '해피'(Happy), '위켄드'(Weekend) 등 발표하는 곡마다 히트 행진을 이어갔던 태연인 만큼 새 음반에 대한 팬들의 기대가 크다.14일에는 에픽하이와 에이핑크의 새 음반도 예정돼 있다.국내 힙합 그룹의 대표 주자, 에픽하이는 14일 오후 각 온라인 음원 사이트를 통해 정규 10집의 두 번째 음반 '에픽하이 이즈 히어 하'(Epik High Is Here 下)를 선보인다.지난해 1월 발매한 '에픽하이 이즈 히어 상'(Epik High Is Here 上) 이후 약 1년 1개월 만의 신보다.올해로 데뷔 20년 차에 접어든 이들은 최근 미국 최대 음악 축제로 꼽히는 '코첼라 밸리 뮤직 앤드 아츠 페스티벌'(Coachella Valley Music and Arts Festival)에 2016년, 2020년에 이어 세 번째로 초청받아 눈길을 끈 바 있다.그룹 에이핑크는 데뷔 10주년을 기념하는 스페셜 앨범 '호른'(HORN)을 같은 날 내놓는다.2020년 4월 발표한 아홉 번째 미니음반 '룩'(LOOK) 이후 1년 10개월 만에 선보이는 이번 스페셜 앨범에는 태연, 소녀시대 등의 곡을 작업해 온 작곡가 켄지를 비롯해 유명 프로듀서들이 참여했다.에이핑크는 음반 제작 과정과 인터뷰 등을 담은 스페셜 영상 '호른'도 이달 23일 CGV를 통해 선보일 예정이다.다만, 이번 활동에서는 멤버 6명 가운데 YG엔터테인먼트로 이적한 손나은은 일정 문제로 참여하지 않는다.그룹 활동으로 대중에 이름을 알린 멤버들의 '새로운 출발'도 눈에 띈다.2015년 9월 밴드 데이식스로 데뷔해 보컬, 작사, 작곡 등 음악적 역량을 드러냈던 원필은 자신의 이름을 단 첫 솔로 앨범 '필모그래피'(Pilmography)를 7일 내놓는다.타이틀곡 '안녕, 잘 가'는 왈츠와 블루스가 결합한 발라드 장르의 곡으로 원필이 직접 작사, 작곡에 참여했다.원필은 앨범에 수록된 10곡에 모두 참여해 자신만의 음악 세계를 선보일 예정이다.그룹 여자친구 해체 후 멤버 엄지, 신비, 은하가 뭉친 비비지 역시 9일 첫 음반 '빔 오브 프리즘'(Beam Of Prism)을 발표하고 가요계에 다시 도전장을 내민다.이번 미니앨범은 타이틀곡 '밥 밥!'(BOP BOP!)을 비롯해 '피에스타'(Fiesta), '러브 유 라이크'(Love You Like) 등 7곡이 담겼으며, 세 멤버의 음악적 색깔을 뚜렷하게 보여줄 예정이다.최근 엄지에 이어 신비, 은하까지 모두 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 확진 판정을 받으면서 활동에 차질이 빚어지는 것 아니냐는 우려도 있지만, 아직 일정 변경은 없는 것으로 전해졌다./연합뉴스