[연예팀] 트와이스의 'I CAN'T STOP ME'(아이 캔트 스톱 미) 뮤직비디오가 유튜브 4억 뷰를 돌파했다.

2020년 10월 26일 공개된 정규 2집 'Eyes wide open'(아이즈 와이드 오픈)의 타이틀곡 'I CAN'T STOP ME' 뮤비가 30일 오후 12시 29분경 유튜브 조회 수 4억 회를 넘어섰다. 이로써 트와이스는 'TT'(티티), 'LIKEY'(라이키), 'What is Love?'(왓 이즈 러브?), 'CHEER UP'(치어 업), 'FANCY'(팬시), 'OOH-AHH하게'(우아하게), 'Heart Shaker'(하트 셰이커), 'Feel Special'(필 스페셜)에 이어 '통산 9번째 4억 뷰'를 달성했다.

'I CAN'T STOP ME'는 JYP엔터테인먼트 대표 프로듀서 박진영과 K팝 히트곡 메이커 심은지가 함께 작사해 선과 악의 기로에서 갈등하며 본인조차 제어하기 어려운 특별한 감정을 가사에 담았다. 유럽 일렉트로닉 사운드와 미국 80년대 신스 사운드를 결합한 레트로 풍 신스웨이브 장르로, 중독성 있는 멜로디와 파워풀한 퍼포먼스가 특징이다. 트와이스는 해당 곡이 담긴 정규 2집으로 빌보드 메인 차트 '빌보드 200' 72위를 차지했고 'I CAN'T STOP ME'로 '빌보드 글로벌 200' 차트 15주 연속 이름을 올리는 등 월드와이드 인기를 누렸다.

'K팝 대표 걸그룹' 트와이스는 2022년에도 글로벌 상승세를 달리고 있다. 지난 25일 첫 영어 싱글 'The Feels'(더 필즈)를 2억 뷰 반열에 올린데 이어 'I CAN'T STOP ME' 4억 뷰로 1월에만 두 편의 뮤비 조회 수 기록을 새로 썼다. 2021년 11월 12일 발매된 정규 3집 'Formula of Love: O+T=<3'(포뮬러 오브 러브: O+T=<3) 타이틀곡 'SCIENTIST'(사이언티스트) 뮤비도 31일 오전 7시 기준 조회 수 9284만 건을 넘겨 '통산 20번째 1억 뷰'를 목전에 두고 있다. 전 세계 여성 그룹 중 '1억 뷰 이상 뮤비 최다 보유'라는 신기록을 가진 트와이스가 다시 한번 명성을 드높일 것으로 기대를 모은다.

트와이스는 오는 2월 새로운 월드투어 'TWICE 4TH WORLD TOUR 'Ⅲ''(트와이스 네 번째 월드투어 '쓰리')의 미국 공연을 앞두고 깜짝 소식을 발표했다. 2월 4일에 이탈리아 출신 유명 DJ 겸 프로듀서 베니 베나시와 협업한 리믹스 신곡 음원 'The Feels (Benny Benassi Remix)'를 전 세계 동시 발매하는 것. 이는 이번 월드투어의 첫 해외 공연지이자 '5개 도시 7회 공연 전석 매진'에 빛나는 미국 콘서트 개최를 기념함과 동시에 오랜 시간 트와이스를 기다려준 글로벌 팬들을 위한 뜻깊은 선물이 될 전망이다.

또한 3월 16일에는 일본 네 번째 베스트 앨범 '#TWICE4'(#트와이스4)를 발매한다. 언제나 큰 사랑을 보내주는 현지 팬들을 향한 고마운 마음을 담아 완성한 신보에는 'I CAN'T STOP ME', 'CRY FOR ME'(크라이 포 미), 'Alcohol-Free'(알콜-프리), 'SCIENTIST'의 한국어 버전과 일본어 버전이 수록된다. 올해로 현지 데뷔 5주년을 맞이하는 트와이스는 5월 데뷔 5주년 기념 DVD, 7월 일본 정규 4집 발매 등 2022년 다채로운 프로젝트를 전개할 예정이다.

작년 12월 25일과 26일 양일간 서울 송파구 KSPO DOME(올림픽체조경기장)에서 네 번째 월드투어의 화려한 서막을 올린 트와이스는 2월 15~16일 로스앤젤레스, 18일 오클랜드, 22일 포트워스, 24일 애틀랜타, 26~27일 뉴욕까지 미국 5개 도시에서 7회 공연을 개최한다. 이어 4월 23일과 24일 일본에서 상징적 의미를 갖는 공연장 도쿄돔에서 2회 공연을 펼친다.(사진제공: JYP엔터테인먼트)





