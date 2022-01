영국 유명 밴드 라디오헤드의 톰 요크와 조니 그린우드가 톰 스키너와 함께 새로운 프로젝트 밴드 '더 스마일'(The Smile)을 결성했다고 강앤뮤직이 30일 밝혔다.더 스마일은 이달 초 데뷔 싱글 '유 윌 네버 워크 인 텔레비전 어게인'(You Will Never Work In Television Again)을 내놨다.이 싱글의 프로듀서로는 라디오헤드와 오랜 기간 함께한 나이젤 고드리치가 참여했다.더 스마일은 올해 상반기 영국에서 데뷔 앨범을 발표할 계획이다.데뷔를 기념해 영국 런던 '매거진 런던'에서 라이브 콘서트도 열었고 온라인 스트리밍으로 전 세계에 생중계됐다./연합뉴스