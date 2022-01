걸그룹 크랙시, 내달 미니음반 '댄스 위드 갓' 발표

걸그룹 크랙시가 다음 달 24일 두 번째 미니음반 '댄스 위드 갓'(Dance with God)을 발표한다고 소속사 SAI엔터테인먼트가 27일 밝혔다.이번 음반은 크랙시가 지난해 10월 내놓은 '가이아'(GAIA) 이후 약 4개월 만에 발표하는 신보다.크랙시는 이후 멤버 수안의 솔로곡 '로드 인 더 라잇'(Road in the Light) 활동을 진행했다.크랙시는 공식 SNS를 통해 수안의 티저 이미지도 함께 공개했다./연합뉴스