'에픽하이 이즈 히어 하 파트2' 발매 예고

그룹 에픽하이 /사진=아워즈 제공

그룹 에픽하이(EPIK HIGH)가 정규 10집 PART 2로 돌아온다.에픽하이(타블로, 투컷, 미쓰라)는 25일 0시 공식 SNS를 통해 한 장의 이미지를 게재하며 정규 10집 '에픽하이 이즈 히어 하 파트2(EPIK HIGH IS HERE 下 PART 2)' 발매일을 공지했다.'메모 다시 시작'이란 설명과 함께 게재된 이미지는 휴대폰 메모장 캡처 화면으로, 정규 10집 앨범명과 함께 발매일자 '2022.2.14 6pm KST'가 함께 적혀 있다.앞서 타블로는 "휴대폰 운영체제가 자동 업데이트되면서 10년간 작성한 노랫말이 모두 삭제됐다"고 밝힌 바 있다. 여기에 팬들은 아쉬운 마음을 드러내며 에픽하이의 정규 10집이 무사히 발매되길 간절히 바라 왔다.이에 '메모 다시 시작'이란 에픽하이다운 센스 가득한 멘트와 함께 정규 10집 발매 소식을 알린 만큼 팬들의 기대감이 한층 높아지고 있다.에픽하이는 최근 MBC '놀면 뭐하니?'의 도토리 페스티벌에 출연해 윤하와 함께한 '우산'을 비롯해 '원(One)', '러브 러브 러브(Love Love Love)', '플라이(Fly)' 등 명불허전 무대로 2000년대 감성을 소환하며 리스너들에게 남다른 귀호강을 선사했다. 콘서트 장인다운 아우라와 흥신흥왕 에너지로 안방 1열을 감동과 벅찬 추억으로 물들이며 대체 불가한 존재감을 드러냈다.뿐만 아니라 국내 가수로는 최초로 미국 최대 음악 축제 '코첼라 밸리 뮤직 앤드 아츠 페스티벌 2022(Coachella Valley Music and Arts Festival 2022)'에 2016년과 2020년에 이어 세 번째로 초청받은 소식을 전하며 글로벌한 저력을 발휘하기도 했다.김수영 한경닷컴 기자 swimmingk@hankyung.com