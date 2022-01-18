'배틀그라운드' 세계관 단편영화 '방관자들', 티저 영상 공개

크래프톤(대표김창한)의'펍지유니버스(PUBG Universe)'가단편영화'방관자들'의티저영상을공개했다.
'방관자들'은'PUBG:배틀그라운드(이하'배틀그라운드)태이고지역세계관을그리는'진실2부작'의최종편으로, 1월29일공개를앞두고있다.함성으로가득했던2002년월드컵에가려졌던최악의국회청문회에서드러난숨겨진진실을포착하는내용이다.
오늘공개한티저영상은청문회를보도하는속보뉴스형식으로제작됐다.뉴스형식뿐만아니라, 2002년의화질과화면비까지그대로재현해마치실제로일어난사건인듯시대감과현장감을더하고몰입감을극대화한것이특징이다.
뉴스는태이고시부지불법매매등의혐의를받고있는'정익제'(고수)전(前)부시장이증인으로출석하던청문회중중태로발견되었다는긴박한내용으로호기심을자극한다.혼란으로가득한현장속,들것에실려나가는'정익제'를안타까운표정으로바라보는국회의원'김낙수'(이희준),매체들의질의를받는의장'강윤태'(이경영)도눈에띄어청문회중도대체어떤일이벌어졌는지,태이고를둘러싼진실이무엇일지에대한궁금증을일으킨다.
펍지유니버스는배틀로얄장르를선두하는글로벌게임배틀그라운드의세계관이자,다양한장르와플랫폼을통해세계관을전파하는콘텐츠프랜차이즈다.배틀그라운드에등장하는태이고지역에서벌어진일련의사건들속숨겨진진실을담아낸펍지유니버스'진실2부작'은지난6월공개된마동석주연의'그라운드제로',그리고이번에공개될고수,이희준주연의'방관자들',육준서가출연하는에필로그'붉은얼굴'로구성된다.
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