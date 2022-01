인셀덤, 원트(WANT)와 댄스 챌린지 캠페인 실시

[이진주 기자] 리만코리아의 인셀덤이 ‘스트릿 우먼 파이터(이하 스우파)’의 크루 WANT(이하 원트)와 손을 잡고 댄스 챌린지 캠페인을 실시한다.





이번 캠페인은 ‘Do you WANT to dance(두유 원트 투 댄스)?’를 주제로 한 댄스 챌린지 캠페인으로 원트 크루의 리더이자 원밀리언 댄스 스튜디오 수석 안무가인 효진초이를 주축으로 엠마와 모아나가 함께 참여했다.





원트는 최근 전 국민을 K-댄스 열풍에 빠지게 한 댄스 서바이벌 프로그램 ‘스우파’에서 뛰어난 춤 실력과 기량으로 좋은 활약을 보여주었던 크루 중 하나다.





‘리만송 댄스 챌린지’는 오는 19일부터 본격적으로 소비자들과 소통하며 참여를 유도하며 진행할 예정이다. 또한 챌린지 댄스 소개에 이어 원트의 댄스를 쉽게 따라 할 수 있도록 세부적인 동작을 설명하는 튜토리얼 영상도 함께 인셀덤 인스타그램과 유튜브 채널을 통해 공개된다.





댄스 챌린지 구간의 동작을 따라해 자신만의 댄스 영상을 촬영하고, 인셀덤 인스타그램 팔로우 및 개인 인스타그램 채널에 필수 해시태그와 함께 업로드하면 이벤트 참여가 가능하다. 댄스 챌린지는 오는 19일부터 내달 13일까지 진행된다.





브랜드 관계자는 “뛰어난 리더십과 실력으로 국내외 네티즌들에게 많은 팬덤을 보유하고 있는 효진초이를 중심으로 원트와 함께 댄스 챌린지를 진행하게 돼 기쁘다”라며 “이번 챌린지를 통해 모든 분들이 즐겁게 참여하고 고객에게 한 발 더 친근한 브랜드로 다가가는 계기가 됐으면 한다”라고 말했다.





댄스 챌린지 우수 참가자를 위한 다양한 경품도 준비되어 있다. 원트의 효진초이와 함께하는 댄스 클래스 및 팬밋업, 롯데 시그니엘 스위트룸 숙박권, 롯데 시그니엘 STAY 식사권, 정선 파크로쉬 숙박권, CGV 시네드쉐프 이용권, 인셀덤 제품 등 푸짐한 선물과 혜택이 우승자 경품으로 제공된다.





이외에도 리만코리아는 원트가 직접 창작한 춤으로 꾸며지는 리만송 ‘더 라이트(The Light)’ 뮤직비디오를 17일 공개했다.





리만송 '더 라이트(The Light)'는 리만코리아의 뷰티플래너 18인이 자신의 스토리를 담아 직접 작사 및 녹음에 참여하고, 유명 작곡가 신사동호랭이의 작곡 및 프로듀싱을 거쳐 만들어진 노래다. 이에 맞춰 뮤직비디오에서 원트는 밝고 희망찬 내용의 가사를 춤으로 표현했으며, 무대 조명을 활용해 노래 제목인 ‘빛’을 형상화했다는 것이 업체 측 설명이다. (사진제공: 리만코리아)





