‘통산 8번째 1위’ 아델, 새 뮤비 공개하고 빌보드 싱글차트 정상 차지

[연예팀] 아델이 빌보드 싱글차트 정상에 올랐다.





6년 만의 정규 앨범 ’30’으로 돌아온 전 세계 최고의 아티스트 아델(Adele)이 크리스마스 이후 차트를 역주행하며 또 다시 빌보드 싱글 차트 1위에 올랐다.





이번 1위 재진입으로 ‘Easy On Me’는 8번째 빌보드 싱글 차트 1위를 기록했다. 2021년 11월 발매된 아델의 정규 4집 ’30’은 영국, 아일랜드, 프랑스에 이어서 특히 한국에서도 2X 플래티넘 (더블 플래티넘)을 달성하며 큰 성공을 거두고 있다. 이와 함께 지난 13일, 수록곡 ‘Oh My God’의 강렬한 뮤직비디오가 공개되며 다시 한번 화제가 되고 있다.









’30’은 미국 빌보드 기준, 2021년 전 세계에서 최단 기간 가장 많이 팔린 앨범이자 백만 장 이상의 판매고를 올린 유일한 앨범이라는 기록을 세웠다. 이 앨범으로 아델은 오는 2월 런던 O2 아레나에서 개최 예정인 영국 최고의 음악 시상식 브릿 어워드에서 ‘올해의 앨범’을 비롯한 총 4개 부문에 후보로 올랐다.





2008년 앨범 ’19’로 데뷔하여 통산 15회의 그래미 어워드, 9회의 브릿 어워드, 18회의 빌보드 어워드 수상을 비롯해 아카데미 주제가상 등을 수상한 아델은 누적 4,800만 장의 판매고를 기록하며 현 시대 최고의 아티스트 중 한 명으로 거론되고 있다.





지난 13일 공개된 ‘Oh My God’의 뮤직비디오는 19억 회의 조회수를 기록한 'Rolling In The Deep' 뮤직비디오의 감독 샘 브라운(Sam Brown)과 다시 한 번 조우했다. 이번 뮤직비디오는 “잘못된 걸 알고 있지만, 재미있게 놀아보고 싶다 (I know that it’s wrong, but I want to have fun)” 원곡의 가사처럼 곡의 즉흥적이고 관능적인 분위기를 강조하는 대담한 연출을 선보인다.





'Easy On Me'와 ‘Oh My God’ 이 수록된 아델의 정규 앨범 ’30’은 현재 모든 음원 스트리밍 사이트에서 감상 가능하며, 국내 온오프라인 매장에서 CD와 LP로도 만나볼 수 있다.(사진제공: 소니뮤직 코리아)





bnt뉴스 기사제보 star@bntnews.co.kr