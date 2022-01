‘옐로의 강렬함’ 뱀뱀, ‘B’ 마지막 콘셉트포토 공개

[연예팀] 뱀뱀의 두 번째 미니앨범 ‘B’의 마지막 콘셉트 포토가 공개됐다.

13일 0시, 뱀뱀 공식 SNS에 공개된 마지막 콘셉트 포토는 강렬한 옐로 컬러가 시선을 사로잡고 있다. 콘셉트 포토 속 화이트 슬리브리스와 옐로 퍼로 스타일링한 뱀뱀은 강렬한 컬러와 함께 밝은 에너지를 함께 전하고 있다.

뱀뱀의 두 번째 미니앨범 ‘B’의 콘셉트 포토는 아크릴 구, 조각상 등의 오브제와 차츰 변해가는 컬러들로 궁금증을 자아내며, 뱀뱀이 어떤 콘셉트로 돌아올지 기대를 높이고 있다.

지난해 6월 발표한 첫 미니앨범 ‘riBBon’ 이후 7개월여 만에 발표하는 뱀뱀의 두 번째 미니앨범 ‘B’는 지난해 연말 레드벨벳 슬기의 피처링으로 화제를 모았던 ‘Who Are You’와 타이틀곡인 ‘Slow Mo’, ‘Subliminal’, ‘Let me love you’, ‘Ride or die’ 등 총 6곡이 수록됐다. 뱀뱀은 첫 미니앨범에 이어 이번에도 대부분의 노래에 작사가로 참여했다. .

뱀뱀이 첫 미니앨범 ‘riBBon’에 이어 두 번째 미니앨범 ‘B’에서 어떤 음악과 콘셉트를 선보일지 오는 18일 오후 6시, 베일을 벗는다.(사진제공: 어비스컴퍼니)





