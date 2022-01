'사자vs호랑이' 토론 장면 유사성 논란

비판 여론 거세지자 영상 삭제

'미우새' 측 "이말년 영상 참조, 진심으로 사과"

이말년 유튜브 콘텐츠 침펄토론과 유사성 의혹이 제기된 SBS '미우새' /사진=온라인 커뮤니티

SBS 예능프로그램 '미운 우리 새끼' 측이 웹툰작가 이말년의 유튜브 콘텐츠를 표절했다는 의혹에 대해 사과했다.11일 '미운 우리 새끼'(이하 '미우새') 측은 지난 9일 방송에서 '사자와 호랑이 중 누가 더 강한가'라는 주제를 두고 토론하는 모습이 과거 이말년이 유튜브 채널 '침착맨'을 통해 공개했던 콘텐츠와 유사하다는 지적에 대한 입장을 발표했다.'미우새' 측은 "과거에도 ‘외계인은 있다 vs 없다', '초능력자는 있다 vs 없다', '닭이 먼저인가 vs 알이 먼저인가' 등의 주제 토론을 방송했다. 지난 9일 방송에서도 김종민 본인이 진행한 웹 예능 '뇌피셜'(2018.8)에서 다뤘던 '동물의 왕은 사자 vs 호랑이'라는 주제로 토론을 진행했다"고 운을 뗐다.이어 "방송에 나오지는 않았으나 촬영 현장에서 토론의 여러 가지 근거를 찾아봤다. 이 과정에서 이말년 웹툰작가의 유튜브 침펄토론 영상을 참조했고, 이 부분을 사전에 방송으로 고지하지 못한 점 진심으로 사과드린다"고 유사성 논란을 인정하고 사과했다.제작진은 "이말년 웹툰 작가와 연락해 과정을 설명하고 사과의 뜻을 전달했다"며 "이번 일을 교훈 삼아 향후 출처 표기에 각별히 주의할 것을 약속드린다"고 덧붙였다.앞서 지난 9일 방송된 '미우새'에서는 김종민과 지상렬이 끝장 토론을 벌이는 모습이 그려졌다. 당시 두 사람은 '사자와 호랑이 중 누가 더 강한가'라는 주제를 두고 토론을 시작, 각각 호랑이와 사자의 장점을 어필했다.지상렬은 88올림픽 마스코트가 호돌이였다는 점, 호피 무늬가 패션으로 자리 잡을 만큼 인기 있다는 점을 언급하며 호랑이의 편을 들었고, 김종민은 '라이언 킹'을 예로 들며 이에 맞섰다.이 과정에서 나온 "드렁큰타이거라는 가수가 있듯 호랑이는 간이 약할 수 있다", "변호사, 판사 등 희소성이 있는 직업은 다 '사'자 직업", "호랑이는 곶감을 무서워한다" 등의 발언이 전부 과거 이말년과 주호민이 침펄토론에서 했던 발언과 유사하다는 지적을 받았다.이후 논란이 일자 SBS 측은 별다른 입장 발표 없이 해당 장면이 담긴 클립 영상을 삭제해 비판 여론이 거셌다.김수영 한경닷컴 기자 swimmingk@hankyung.com