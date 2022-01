블랙핑크 리사, '머니' 퍼포먼스 비디오 4억 뷰 돌파

블랙핑크 리사가 발표한 솔로곡 '머니'(MONEY)의 안무 영상이 유튜브에서 4억 뷰를 달성했다.10일 소속사 YG엔터테인먼트에 따르면 '머니' 익스클루시브 퍼포먼스 비디오(Exclusive Performance Video) 영상의 유튜브 조회 수는 이날 오후 3시 35분께 4억 회를 넘어섰다.지난해 9월 24일 영상이 공개된 지 약 108일 만이다.소속사는 "같은 조회 수에 도달한 K팝 아티스트의 안무 영상 중 최단 신기록"이라며 "(4억 뷰는) 그룹으로도 달성하기 쉽지 않은 조회 수인데 솔로곡 안무 영상으로써 단연 독보적인 성과"라고 자평했다.지금까지 4억 뷰를 가장 빨리 달성한 기록은 블랙핑크의 '하우 유 라이크 댓'(How You Like That) 안무 영상이 세운 120일이다.리사는 이보다도 12일 기록을 앞당겼다.'머니'는 리사의 솔로 앨범 '라리사'에 수록된 곡으로 중독적인 후렴구와 강렬한 힙합 사운드가 팬들의 관심을 끌면서 국내외 차트에서 좋은 성적을 거뒀다.전날에는 리사의 '라리사' 뮤직비디오 영상이 유튜브 4억 뷰를 넘어선 바 있다./연합뉴스