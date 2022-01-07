펍지유니버스, 단편영화 '방관자들' 1월 29일 공개

크래프톤(대표김창한)의'펍지유니버스(PUBG Universe)'가1월29일 '그라운드제로'를잇는'진실2부작'의후속단편영화'방관자들'을공개한다.
펍지유니버스는배틀로얄장르를선두하는글로벌게임'PUBG:배틀그라운드(이하'배틀그라운드)'의'생존'이라는키워드를중심으로펼쳐지는세계관이자,다양한장르와플랫폼을통해세계관을전파하는콘텐츠프랜차이즈다.작년6월'진실2부작'중첫편으로마동석주연의단편영화'그라운드제로'를선보였으며, 1월29일태이고지역세계관을완성시킬시리즈의최종편으로'방관자들'을공개할것을확정했다.영화와드라마등다양한작품에서활약해온배우고수,이희준과강철부대를통해얼굴을알린육준서가출연하며,태이고지역에서벌어진미스터리한사건속숨겨져왔던참사의진실을담아낼예정이다.
'그라운드제로'가1983년대한민국태이고호산교도소에서일어난폭동사건을그렸다면,이번에공개되는'방관자들'은2002년월드컵에가려졌던최악의국회청문회를그린다.국회의원'김낙수'는태이고부지불법매매,주민불법퇴거등의혐의를받고있는태이고전(前)부시장'정익제'가왜그런일들을벌였는지추적한다.배우고수가태이고전부시장'정익제'역을,배우이희준이'정익제'의오랜고향친구이자국회의원'김낙수'역을맡아진실을감추려는자와밝히려는자의대립을강렬하게선보일예정이다.
30일에는'진실2부작'의에필로그'붉은얼굴'이공개될예정이다. '붉은얼굴'은1997년,태이고에서벌어졌던삼포조선(造船)사택참사의유일한생존자인작가'오준서'의인터뷰를담았다.육준서가부캐콘셉트로태이고출신아티스트'오준서'역할을맡아,기억속남아있는거대한붉은불꽃과의문의인물을새로운형태로자신의작품에담아낸다.극중'오준서'의기억이담긴작품은육준서가실제로제작한것으로,강인한모습위주로강조되었던육준서의아티스트의면모를확인할수있는것이특징이다.
펍지유니버스관계자는"배틀그라운드의한국맵으로인기를얻고있는태이고는펍지유니버스의기초가되는다양한사건을담은장소"라며, "액션에집중했던'그라운드제로'에이어,이번'방관자들'을통해사건의개연성에대해더욱구체적으로다룰계획"이라고말했다.
서동민 한경닷컴 게임톡 기자
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