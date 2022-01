[연예팀] 최예나가 신보 트랙리스트를 공개하며 솔로 데뷔 기대감을 고조시켰다.

최예나는 6일 0시 공식 SNS에 첫 번째 미니앨범 'ˣ‿ˣ (SMiLEY)' 트랙리스트 이미지를 공개했다.

트랙리스트에 따르면 이번 앨범에는 첫 번째 트랙 'Before Anyone Else (비포어 애니원 엘스)'를 시작으로 'SMILEY (스마일리)', 'LxxK 2 U (럭 투 유)', 'PRETTY BOYS (프리티 보이즈)', 'VACAY (베케이)'까지 총 5개 트랙이 수록됐다.

타이틀곡 'SMILEY'는 최예나하면 빼놓을 수 없는 특유의 행복 에너지가 담겨 있는 곡이다. 긍정 마인드가 잘 담겨 있는 가사와 밝은 멜로디는 최예나만의 매력을 극대화했다. 이와 함께 절친 비비가 피처링 지원사격에 나서 한층 더 특별함을 더했다.

또한 최예나는 'Before Anyone Else'의 작곡 및 작사에 참여했을 뿐만 아니라 'SMILEY', 'LxxK 2 U', 'PRETTY BOYS' 작사에도 이름을 올려 아티스트로 성장한 면모를 보여줄 예정이다.

이처럼 'ˣ‿ˣ (SMiLEY)'는 팬들의 높은 기대감에 충분히 부응할 수 있는 최예나의 행복 에너지와 매력을 가득 담고 있어 특별한 선물이 될 전망이다.

한편 최예나의 첫 번째 미니앨범 'ˣ‿ˣ (SMiLEY)'는 오는 17일 오후 6시 각종 음원 사이트에서 발매된다.(사진제공: 위에화 엔터테인먼트)





