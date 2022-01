‘통산 8번째 진기록’ 트와이스, 'Feel Special' 뮤직비디오 유튜브 4억 뷰 돌파!

[연예팀] 트와이스의 'Feel Special'(필 스페셜) 뮤직비디오가 유튜브 4억 뷰를 돌파했다.

2019년 9월 23일 공개된 미니 8집 'Feel Special'과 동명인 타이틀곡 뮤비는 지난 12월 31일 오후 7시 28분경 유튜브 조회 수 4억 건을 넘어섰다. 이로써 트와이스는 'TT'(티티), 'LIKEY'(라이키), 'What is Love?'(왓 이즈 러브?), 'CHEER UP'(치어 업), 'FANCY'(팬시), 'OOH-AHH하게'(우아하게), 'Heart Shaker'(하트 셰이커)에 이어 '통산 8번째 4억 뷰' 기록을 세웠다.

'Feel Special'은 JYP엔터테인먼트 대표 프로듀서 박진영이 트와이스 멤버들과 나눈 대화에서 영감을 얻어 작업한 곡이다. '힘들고 지친 순간, 소중한 사람들이 선사한 가슴 벅찬 순간'을 노래한 가사가 리스너들의 공감을 사며 국내외 큰 사랑을 받았다. 노래의 주요 메시지인 '특별한 순간'을 따스한 금빛 배경과 화려한 오브제로 표현한 뮤비는 곡의 서정적인 분위기와 어우러져 뭉클함을 전했다.

최근 트와이스는 유튜브에서 진기록 행진을 펼치고 있다. 2021년 12월 한 달간 'Heart Shaker' 4억 뷰, 'Alcohol-Free'(알콜-프리) 2억 뷰, 'What is Love?' 6억 뷰 그리고 한 해의 마지막 날인 31일에는 'Feel Special' 4억 뷰까지 총 4편의 뮤비 조회 수 기록을 새로 썼다. 15편의 모든 활동곡, 3편의 일본 발표곡, 첫 영어 싱글 'The Feels'(더 필즈)까지 총 19편의 작품으로 전 세계 걸그룹 중 억대 뷰 뮤비 최다 보유라는 신기록을 이어가고 있다.

이들은 미국 빌보드 차트에서도 'K팝 대표 걸그룹'의 저력을 보여주고 있다. 작년 11월 12일 발매한 정규 3집 'Formula of Love: O+T=<3'(포뮬러 오브 러브: O+T=<3)는 2022년 1월 1일 자(현지 시간 기준) 빌보드 메인 차트인 '빌보드 200'에서 전주 대비 48계단 상승한 36위를 차지했다. 앞서 11월 27일 자 '빌보드 200' 3위로 진입해 그룹 자체 최고 기록을 썼고 12월 4일 자 16위, 12월 11일 자 26위, 12월 18일 자 66위, 12월 25일 자 84위에 올랐다. 트와이스는 12월 17일 발매한 해당 앨범의 스페셜 버전 'Formula of Love: O+T=<3 [Result file ver.]'의 판매량이 차트에 반영됨에 따라 역주행을 이루고 빌보드 메인 차트 6주 연속 랭크인에 성공했다.

이 같은 상승세에 힘입어 아티스트의 성적을 종합적으로 집계해 순위를 매기는 빌보드 차트 '아티스트 100'에 65위로 재진입했고 발매 6주 차에도 빌보드 최신 차트 총 7개 부문에 이름을 올리고 글로벌 영향력을 과시했다. 첫 영어 싱글 'The Feels' 역시 12주 연속 차트인을 기록하고 롱런 인기를 구가하고 있다.

한편 지난 12월 25일과 26일 서울 송파구 KSPO DOME(올림픽체조경기장)에서 네 번째 월드투어 'TWICE 4TH WORLD TOUR 'Ⅲ''(트와이스 네 번째 월드투어 '쓰리')의 첫 공연을 성공적으로 마친 트와이스는 2022년 새 월드투어를 본격 전개한다. 2월 15~16일 로스앤젤레스, 18일 오클랜드, 22일 포트워스, 24일 애틀랜타, 26~27일 뉴욕까지 미국 5개 도시 7회 공연을 개최하고 오랜 시간 기다려준 팬들을 만난다. 4월 23일과 24일에는 '일본 공연의 성지'로 일컬어지는 도쿄돔에서 2회 공연을 갖는다. 트와이스는 향후 월드투어 개최 지역을 추가로 발표하고 글로벌 원스(팬덤명: ONCE)의 갈증을 시원하게 해소시킬 전망이다.(사진제공: JYP엔터테인먼트)





bnt뉴스 기사제보 star@bntnews.co.kr