‘1월10일 컴백’ 엔하이픈, 새 앨범 두 번째 콘셉트 오픈! 몽환적 분위기 ‘YET’ 버전 무드보드 공개

내달 10일 정규 1집 리패키지 앨범 ‘DIMENSION : ANSWER’를 발매하는 ENHYPEN(정원, 희승, 제이, 제이크, 성훈, 선우, 니키)은 30일 0시 공식 SNS 채널에 새 앨범 두 번째 콘셉트인 ‘YET’ 버전의 무드보드를 공개했다.

앞서 공개돼 미니어처 책상과 의자 같은 다양한 오브제와 의미심장한 문구로 궁금증을 더했던 ‘NO’ 버전의 무드보드와 달리 이번 ‘YET’ 버전 무드보드는 드넓은 초원을 배경으로 몽환적인 분위기를 풍긴다.

이와 함께 꽃잎이 붙어 있는 무릎, 초원 위에 놓인 배와 노, 돛처럼 바람에 날리는 천의 모습이 아련한 느낌을 주며 시선을 사로잡는다. 여기에 ‘Only I can Change my life’, ‘No one can do it for me’, ‘Can I be better now?’ 등의 문구는 이번 ‘YET’ 콘셉트가 담고 있는 의미에 대한 궁금증을 더했다.

이처럼 ‘NO’ 콘셉트에 이어 두 번째 콘셉트 ‘YET’ 버전 콘텐츠 공개를 시작한 ENHYPEN은 오는 31일 콘셉트 포토와 콘셉트 필름을 순차적으로 공개할 예정이다.

한편, 정규 1집 ‘DIMENSION : DILEMMA’로 데뷔 1년만에 ‘밀리언셀러’를 달성하며 ‘글로벌 K-팝 라이징 스타’로 거듭나고 있는 ENHYPEN의 새 앨범 ‘DIMENSION : ANSWER’는 내달 10일 오후 6시 전 세계에 동시 공개된다.(사진제공: 빌리프랩)





