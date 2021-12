[방송소식] '우당당탕 안테나' 가요제 우승팀 상금 기부

정우성, 다큐 '서간도의 별들, 3500' 내레이션…티빙 '얼라이브' 내달 공개JTBC '싱어게인2' 누적 조회수 1억 돌파▲ '우당탕탕 안테나' 가요제 우승팀 상금 기부 = 카카오TV는 오리지널 예능 '더듬이TV: 우당탕탕 안테나'(이하 '우당탕탕 안테나')에서 진행된 가요제 우승팀이 상금 1천만원을 아름다운 재단에 기부했다고 29일 밝혔다.기부금은 저소득층 아동·청소년들을 위한 문화 지원 사업에 쓰일 예정이다.앞서 가수 샘김·이진아·적재가 함께한 팀 '게으름뱅이들'은 개그맨 유재석의 노래들을 안테나 소속 아티스트들이 재해석하는 '슈퍼새가수 뭐하니 가요제' 에피소드에서 우승을 차지한 바 있다.안테나 "많은 아동·청소년이 문화 예술의 힘을 느끼고 꿈을 마음껏 펼치는 데 도움이 되길 바란다.연말을 맞아 작은 정성이지만 따뜻한 온기가 전해졌으면 좋겠다"고 전했다.▲ 정우성, 다큐 '서간도의 별들, 3500' 내레이션 = 배우 정우성이 신흥무관학교 설립 110주년을 기념해 만들어진 YTN라디오 다큐멘터리 '서간도의 별들, 3500'의 내레이션을 맡는다.'서간도의 별들, 3500'은 일제강점기 만주에 설립된 독립군 양성학교인 신흥무관학교 출신 3천500명의 독립군을 조명한 다큐멘터리다.정우성은 "항일 무장투쟁사 역사의 굵은 줄기를 스튜디오에 앉아 목소리로 온전히 전한다는 것은 참으로 부담스럽고 버거운 작업이었다.뭉클한 감정에 호흡 조절이 힘든 순간도 여러 번 있었다"고 소감을 전했다.정우성의 목소리와 함께하는 '서간도의 별들, 3500'은 오는 30일 오후 10시 20분 YTN라디오에서 방송된다.▲ 티빙 오리지널 음악 예능 '얼라이브', 내달 28일 공개 = OTT(온라인 동영상 서비스) 플랫폼 티빙이 선보이는 새 오리지널 음악 프로그램 '얼라이브'가 다음 달 28일 공개된다.'얼라이브'는 고인이 된 가수 유재하와 울랄라세션 임윤택을 조명하고, 인공지능(AI)과 확장현실(XR) 기술을 통해 그들의 생전 모습을 구현해낸 프로그램이다.방송에서는 고인의 동료 선·후배 가수들이 기술로 구현된 고인과 함께 꾸며낸 무대뿐 아니라 그들을 기리는 버스킹 공연, 지인들의 입을 통해 전해지는 고인의 이야기 등이 담길 예정이다.▲ JTBC '싱어게인2' 누적 조회수 1억 돌파 = JTBC '싱어게인2- 무명가수전'(이하 '싱어게인2')이 방송 4회 만에 클립 영상 누적 조회수 1억뷰를 넘어섰다.'싱어게인2' 측에 따르면 보컬 트레이너로 알려진 31호 참가자의 '하우 유 라이크 댓'(How You Like That) 영상은 700만뷰를 넘어섰으며, 최연소 참가자인 64호의 '그리움만 쌓이네'도 600만뷰를 앞두고 있다.또 매회 최고 시청률을 경신하며 지난 27일 방송된 4회에서는 전국 평균 7.8%를 기록했으며, 굿데이터코퍼레이션이 발표한 12월 넷째 주 화제성 조사에서는 1위를 차지하기도 했다.무대에 다시 서고 싶은 가수들에게 기회를 주기 위해 기획된 '싱어게인2'는 매주 월요일 오후 9시 JTBC에서 방송된다./연합뉴스