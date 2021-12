걸그룹 모모랜드(MOMOLAND)가 내년 1월 14일 신곡을 발표하고 컴백한다고 소속사 MLD엔터테인먼트가 28일 밝혔다.올해 2월 발매한 컬래버레이션 앨범 '랩 미 인 플라스틱'(Wrap Me In Plastic) 이후 약 1년 만이다.소속사는 "현재 멤버들은 신곡 발표를 앞두고 막바지 준비에 한창"이라며 "모모랜드가 들고 올 새로운 음악과 콘셉트에 대한 글로벌 음악 팬들의 관심이 크다"고 전했다.2016년 데뷔한 모모랜드는 2018년 발표한 '뿜뿜'을 히트시키며 전성기를 맞은 걸그룹이다.이후 '뱀'(BAAM), '바나나차차', '떰스 업'(Thumbs Up) 등의 곡을 발표했다./연합뉴스