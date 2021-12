알앤비 뮤지션 베이비 야나가 19일 새 싱글 '페어리스 온 허 하이웨이'(Fairy's On Her Highway)를 발표한다고 소속사 에이매니저가 17일 밝혔다.동명의 타이틀곡은 동화 속 요정이 사랑하는 사람을 만나러 가는 길에 자신의 마음을 애틋하게 표현하는 상황을 묘사한 알앤비곡이다.잔잔한 사운드에 사랑하는 사람에게 바치는 강렬한 메시지가 담겼다.수록곡 '올 아이 원트 이즈 유'(All I Want Is U)는 사랑하는 사람을 잃고 그리워하는 내용의 슬픈 이별 노래다.베이비 야나는 "우리는 모두 사랑이라는 이름의 우주 안에서 살아가면서 수많은 만남과 이별을 겪고, 위안을 받고, 사랑을 풀어가며, 앞으로 나아간다는 메시지를 담았다"며 "함께 공감하며 들어주셨으면 좋겠다"고 말했다./연합뉴스