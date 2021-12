몬스타엑스, 미국 새앨범 '더 드리밍' 발표…ABC 모닝쇼 출연

그룹 몬스타엑스(MONSTA X)가 새 영어 앨범을 내고 전 세계 팬들과 만난다.10일 소속사 스타쉽엔터테인먼트에 따르면 몬스타엑스가 미국에서 낸 두 번째 정규 앨범 '더 드리밍'(The Dreaming)이 이날 0시 각 음원 사이트를 통해 공개됐다.소속사는 "이번 앨범은 2021년 한해 많은 것을 잃기도 하고 희망을 찾기도 했던 우리 모두가 음악이란 매개체로 연결되어 있다는 것을 다시 한번 깨닫게 해주는 영어 앨범"이라고 소개했다.새 앨범 타이틀곡은 디스코 풍의 신나는 곡인 '유 프라블럼'(You Problem)이다.이 밖에도 '타이드 투 유어 바디'(Tied to Your Body), '위스퍼스 인 더 다크'(Whispers in the Dark), '블레임 미'(Blame Me) 등 몬스타엑스의 다양한 면모를 보여주는 노래가 수록됐다.소속사 관계자는 "몬스타엑스의 고유한 음악색을 보여줄 뿐만 아니라 한국 앨범과는 다른 매력을 선사하며 음악 팬들에게 따뜻한 연말 선물이 되어줄 것"이라고 전했다.몬스타엑스는 새 앨범 발매에 맞춰 해외 활동도 이어갈 예정이다.멤버들은 오는 13일(현지시간) 미국 ABC 아침 프로그램 '굿모닝 아메리카'(Good Morning America)에 출연해 지난 9월 싱글로 발표한 '원 데이'(One Day) 무대를 선보인다.같은 날 필라델피아에서 열리는 음악 축제인 '징글볼'(Jingle Ball) 무대에도 선다.몬스타엑스 새 앨범은 각 나라 기준으로 10일 0시 발매된다.타이틀곡 뮤직비디오는 오후 2시 공식 유튜브 채널에 공개된다./연합뉴스