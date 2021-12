동방신기의 최강창민이 8일 일본 새 미니음반 '휴먼'(Human)을 발표한다고 소속사 SM엔터테인먼트가 7일 밝혔다.음반명과 동명의 타이틀곡 '휴먼'은 강력한 사운드와 호소력 짙은 보컬이 어우러진 곡으로 최강창민이 작사에 참여했다.모두가 아픔과 고독을 가지고 있지만 그렇기에 우리에게 필요한 것은 사랑이라는 메시지를 전한다.음반에는 이 밖에도 부드러우면서도 힘 있는 보컬이 특징인 '돈트 렛 미 다운'(Don't Let Me Down), 흥겨운 업 템포 라틴 장르의 '유 라이트 마이 문'(You Light My Moon), 슬픈 멜로디가 인상적인 시티팝 '모우 아이시테루토 이에나이'(もう愛してると言えない·더 이상 사랑한다고 말할 수 없어) 등이 담겼다.한국 첫 솔로 앨범 타이틀곡 '초콜릿'(Chocolate)의 일본어 버전도 수록됐다.최강창민은 JTBC 예능 프로그램 '시고르 경양식'에 출연 중이다./연합뉴스