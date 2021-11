2년 만에 대면 콘서트 진행 방탄소년단



BTS 관련 키워드, 트위터 달궈

콘서트 열린 이틀, 2600만 트윗 쏟아져

‘BTS-Permission-to-Dance-on-Stage’트위터-글로벌-트렌드-맵/사진=트위터

방탄소년단 공식 계정에 올라온 멤버 지민의 셀카/사진=방탄소년단 트위터 공식 계정

트위터가 제공하는 ‘BTS Permission to Dance on Stage’ 라이브 이벤트 페이지/사진=트위터

그룹 방탄소년단(BTS)가 2년 만에 선보인 대면 콘서트가 온라인까지 뜨겁게 달궜다.트위터에 따르면 방탄소년단의 오프라인 콘서트 'BTS PERMISSION TO DANCE ON STAGE – LA'가 열린 지난 27일부터 28일까지 이틀간 전 세계에서 2600만 건이 넘는 트윗이 쏟아졌다.트위터에서는 해시태그 #PTD_ON_STAGE_LA, #Stage_For_ARMY, #BTS, #방탄소년단, #BTSARMY 등을 사용해 방탄소년단의 대면 콘서트 개최를 축하하고, 실시간으로 콘서트 실황을 공유하는 등의 대화가 활발히 오갔다.방탄소년단도 공식 트위터 계정을 통해 오랜만에 진행하는 오프라인 콘서트에 대한 기대감을 드러내며 팬들과 소통했다. 방탄소년단 멤버 지민이 첫번째 콘서트에 앞서 "만나러 갑니다"고 트윗했을 때와 진과 RM이 첫번째 콘서트 후 트윗을 올렸을 때가 콘서트 기간 중 트윗량이 가장 많았던 순간으로 기록됐다.특히 지민의 트윗은 75만 건 이상의 리트윗과 220만 건이 넘는 마음에 들어요를 받았다.트위터는 방탄소년단의 대면 콘서트 개최를 축하하기 위해 스페셜 이모지와 특별 이벤트 페이지를 제공하고 있다. 콘서트 기간 해시태그 #PTD_ON_STAGE_LA, #Stage_For_ARMY, #BTS, #방탄소년단, #BTSARMY 를 사용한 트윗에 방탄소년단과 아미의 주황색 로고가 자동으로 적용되며, 트위터의 이벤트 페이지 를 통해 전 세계 방탄소년단 팬들은 관련 콘텐츠를 쉽게 확인하고 실시간으로 대화를 나눌 수 있다.트위터 글로벌 K팝 & K콘텐츠 파트너십 총괄 김연정 상무는 "트위터는 지난 2년간 콘서트와 팬미팅 등 대면 행사가 취소된 어려운 시간 동안 아티스트와 글로벌 팬들이 가깝게 소통할 수 있었던 대화 플랫폼이었다"며 "공연 첫날 1500만 건 이상의 트윗이 발생해 지난 5월 'Butter' 발매 당시 1달간 일평균 트윗량인 1000만 건 기록을 훨씬 웃도는 것으로 나타났다"고 전했다.이어 "이번 방탄소년단 LA 콘서트는 코로나 이후의 첫 대면 콘서트여서 아티스트와 팬이 현장에서 직접 소통하는 모습을 담은 영상 트윗이 눈에 띄게 많았다"며 "대면 콘서트에 대한 기대감이 트윗량에 고스라니 반영된 것으로 풀이된다"고 전했다.27일과 28일 LA 소파이 스타디움에서 열린 'BTS PERMISSION TO DANCE ON STAGE - LA'에서는 수만 명의 팬들이 모여 방탄소년단의 라이브 공연을 즐겼다. 총 4회에 걸쳐 진행되는 이번 콘서트는 오는 12월 1일과 2일에도 진행될 예정이다.김소연 한경닷컴 기자 sue123@hankyung.com