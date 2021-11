마마무 /사진=RBW

그룹 마마무의 7년 간의 활약상을 담은 영화가 개봉된다.29dlf 소속사 RBW에 따르면 마마무의 단독 콘서트 실황을 담은 '마마무 2021 WAW 콘서트 더 무비'가 내달 3일 CGV용산아이파크몰을 포함해 전국 39개 CGV에서 동시 개봉된다.소속사 측은 "본 콘서트는 물론 공연 준비과정 및 비하인드 영상도 포함되어 있는 만큼 팬들에게 특별한 선물이 될 예정"이라고 밝혔다.'마마무 2021 WAW 콘서트 더 무비'는 지난 8월 온라인으로 진행된 마마무의 데뷔 7주년 기념 콘서트 실황을 담아 낸 영화로, 알비더블유(RBW)가 기획 및 제작하고 CJ CGV가 배급을 맡았다.102분의 러닝 타임 동안 마마무의 최고의 히트곡 25곡과 최근 발매한 미니앨범 'WAW'의 타이틀곡 'Where are we now' 무대를 수록해 한시도 눈을 뗄 수 없는 열정적인 무대를 선사한다. 극장의 대형 스크린과 풍부한 사운드를 통해 더욱 생동감 넘치는 공연을 완성, 관객들에게 최상의 몰입감을 제공할 전망이다.'마마무 2021 WAW 콘서트 더 무비'는 '팬들과 한시도 떨어질 수 없다'를 모토로 올 라이브 논스톱 공연으로 진행됐다. 마마무의 데뷔부터 현재까지 7년 간의 마마무의 성장기를 타임라인으로 구성, 각 챕터별 주요 노래를 밴드 라이브와 오케스트라 등으로 새롭게 편곡해 색다른 매력을 선사한다.마마무의 폭발적인 가창력부터 재기발랄한 면모가 돋보이는 유쾌와 감동이 공존하는 무대로 '공연형 그룹'의 진가를 드러냈다.한편, 마마무의 단독 콘서트 실황을 담아 낸 '마마무 2021 WAW 콘서트 더 무비'는 다음달 3일 CGV용산아이파크몰을 비롯한 전국 39개 CGV에서 동시 개봉된다.김예랑 한경닷컴 기자 yesrang@hankyung.com