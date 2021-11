걸그룹 마마무의 콘서트 실황과 지난 7년간의 활약상을 담은 영화가 다음 달 극장에서 개봉한다.마마무 소속사 RBW는 29일 "'마마무 2021 WAW 콘서트 더 무비'가 다음 달 3일 서울 CGV 용산아이파크몰을 포함해 전국 39개 CGV에서 동시 개봉한다"고 밝혔다.이 영화는 올해 8월 온라인으로 열린 마마무의 데뷔 7주년 기념 콘서트 실황을 담은 것이다.그간 발표해온 히트곡 25곡과 최근 발매한 미니앨범 'WAW'의 타이틀곡 '웨어 아 위 나우'(Where Are We Now) 무대를 영상으로 전달한다.또, 영화에서는 데뷔 시절부터 지금까지 약 7년간의 성장기를 타임라인으로 구성해 각 시기를 대표하는 노래를 밴드 라이브와 오케스트라 등으로 새롭게 편곡해 들려준다.소속사는 "마마무의 폭발적인 가창력부터 재기발랄한 면모가 돋보이는 무대로 '공연형 그룹'의 진가를 드러낸다"며 "공연 준비 과정, 비하인드 영상도 포함돼 팬들에게 특별한 선물이 될 것"이라고 설명했다./연합뉴스