BTS, 오늘 LA서 2년 만에 대면 콘서트…전 세계 아미 모인다

주요 히트곡 들려줄 듯…공연장 인근 숙소·LA 항공편 때아닌 호황그룹 방탄소년단이 27일(이하 현지시간) 오후 미국 로스앤젤레스 소파이 스타디움(Sofi Stadium)에서 코로나19 사태 이후 첫 대면 콘서트 'BTS 퍼미션 투 댄스 온 스테이지 - LA'를 열고 전 세계 아미(방탄소년단 팬)를 만난다.이번 콘서트는 2019년 10월 잠실 주경기장 공연 이후 약 2년 만의 오프라인 대면 콘서트다.방탄소년단은 이날을 시작으로 28일과 다음 달 1∼2일 등 총 4일에 걸쳐 공연을 연다.이번 콘서트에서는 올해 빌보드 싱글 차트 10주 1위에 오른 '버터'(Butter)를 비롯해 '다이너마이트'(Dynamite), '퍼미션 투 댄스'(Permission To Dance) 등 주요 히트곡을 들려줄 것으로 보인다.방탄소년단은 이번 콘서트를 위해 지난 17일 미국으로 먼저 출국해 '아메리칸 뮤직 어워즈'(AMA)에서 대상에 해당하는 '아티스트 오브 더 이어'(Artist Of The Year)를 수상하고, '그래미 어워즈'(Grammy Awards)에서 2년 연속 '베스트 팝 듀오/그룹 퍼포먼스'(Best Pop Duo/Group Performance) 후보에 오르는 등의 눈부신 성과를 거뒀다.또 미국 CBS 인기 토크쇼 '더 레이트 레이트 쇼 위드 제임스 코든'(The Late Late Show with James Corden)에 출연해 '퍼미션 투 댄스' 무대도 선보이는 등 현지에서 활발한 활동을 펼쳤다.방탄소년단이 로스앤젤레스에 상륙한다는 소식에 한국과 현지를 오가는 항공편과 현지 숙박업계가 코로나19 사태에도 때아닌 호황을 누리고 있다.공연장 인근 숙소는 크리스마스 성수기를 웃도는 예매 열기에 진작 방이 동나거나 평소의 2배로 가격이 뛰었다.현재 콘서트 티켓은 10배 이상의 '웃돈'을 얹어 매물로 나오는 실정이다.코로나19 여파로 한동안 한산했던 인천국제공항도 공연을 보러 출국하는 아미들로 모처럼 활기를 띠기도 했다.전남 나주에서부터 LA까지 날아온 팬 A(50)씨는 방탄소년단을 보기 위해 5일간 휴가를 냈다.27·28일 양일간 관람하는 A씨는 하루는 티켓 예매에 성공했지만, 다른 하루는 웃돈을 주고 구매했다고 한다.A씨는 "2018년부터 팬이 돼 2019년부터 일본, 홍콩, 영국 웸블리 등의 해외 투어 콘서트를 관람했다"며 "코로나19 이후 2년 만에 멤버들의 얼굴을 직접 볼 수 있어 기대가 크다.또 멤버들에게 우리를 보여주는 것도 의미가 있다"고 말했다./연합뉴스