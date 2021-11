그룹 고스트나인이 25일 오후 서울 광진구 예스24 라이브홀에서 열린 미니앨범 '나우 : 후 위 아 페이싱(NOW : Who we are facing)' 발매 기념 쇼케이스에 참석해 질문에 답하고 있다.'나우(NOW)' 시리즈를 통해 '지금의 여정'을 전하는 고스트나인의 마지막 메시지인 앨범 '나우 : 후 위 아 페이싱'은 특별한 만남과 지금 이 순간의 소중함에 대한 이야기를 담고 있다.손준형은 멤버 탈퇴로 인해 7인조가 되면서 어려웠던 점에 대한 질문에 "어려움이 없었다면 거짓말일 것"이라며, "멤버수가 줄어 힘든 부분도 있었지만, 의기투합해 좋은 작품을 만들자고 이야기했다. 그래서 이번 앨범도 잘 나오지 않았나 싶다"고 답했다.유채영 한경닷컴 기자 ycycy@hankyung.com