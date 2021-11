그룹 고스트나인 /사진=마루기획 제공

그룹 고스트나인(GHOST9)이 컴백을 준비하며 새로운 모습을 보여주려 노력했다고 밝혔다.고스트나인(손준형, 이신, 최준성, 이강성, 프린스, 이우진, 이진우)은 25일 오후 새 미니앨범 '나우 : 후 위 아 페이싱(NOW : Who we are facing)' 발매 기념 온·오프라인 미디어 쇼케이스를 개최했다.지난 6월 발매한 '나우 웬 위 아 인 러브(NOW : When we are in Love)' 이후 약 5개월 만에 컴백한 고스트나인은 "컴백 때가 되면 어김없이 떨린다. 하지만 열심히 준비한 만큼 빨리 보여드리고 싶다"고 소감을 전했다.데뷔 당시 지구공동설 세계관을 강조하며 콘셉추얼한 모습을 강조했던 고스트나인은 전작에서 청량한 매력을 발산하며 팬들에게 신선함을 안겼다. 꾸준히 다양한 콘셉트를 시도하고 있는 이들은 이번에 소년미를 벗고 한층 성숙하고 강인해진 분위기로 돌아왔다.이에 대해 이우진은 "이전에는 보여드리지 못한 새로운 모습을 보여드리고 싶었다. 우리의 루틴을 깨면서 새롭게 나아가자는 의미도 담겨 있다"고 설명했다.'나우 : 후 위 아 페이싱'은 지금의 여정을 전하는 'NOW' 시리즈의 마지막 장이다. 앞서 현재를 살아가는 고스트나인과 사랑에 빠졌을 때의 순간, 사랑하고 있는 순간에 대해 이야기했다면 이번에는 우리가 마주하는 존재에 대한 강렬한 이끌림과 열정을 표현해낸다.타이틀곡 '컨트롤(Control)'을 포함해 '마일스톤(Milestone)', '트라이앵글(TRIANGLE)', '러브 랭귀지(Love Language)', '드리밍(Dreaming)', '코스모스(COSMOS)'까지 총 여섯 트랙이 수록됐다.고스트나인의 새 미니앨범 '나우 : 후 위 아 페이싱'은 이날 오후 6시에 공개된다.김수영 한경닷컴 기자 swimmingk@hankyung.com