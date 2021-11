그룹 고스트나인이 25일 오후 서울 광장동 예스24 라이브홀에서 열린 미니 5집 '나우 : 후 위 아 페이싱(NOW : Who we are facing)' 발매 기념 쇼케이스에 참석해 타이틀곡 '컨트롤(Control)' 무대를 선보이고 있다.'나우(NOW)' 시리즈를 통해 '지금의 여정'을 전하는 고스트나인의 마지막 메시지 '나우 : 후 위 아 페이싱'은 특별한 만남과 지금 이 순간의 소중함에 대한 이야기를 담고 있다.타이틀곡 '컨트롤'은 중독적인 샤우팅과 마에스트로라는 키워드를 통해 고스트나인만의 차별화된 카리스마를 선사하는 곡이다.유채영 한경닷컴 기자 ycycy@hankyung.com