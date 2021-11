멤버 MK 총 5곡 중 4곡 작곡 참여

그룹 온앤오프 /사진=WM엔터테인먼트 제공

그룹 온앤오프(ONF)가 새 앨범 트랙 리스트를 공개하며 컴백 열기를 더하고 있다.24일 소속사 WM엔터테인먼트는 공식 SNS 채널을 통해 온앤오프의 여섯 번째 미니앨범 '구스범스(Goosebumps)'의 트랙 데이터 이미지를 게시했다.온앤오프의 미니 6집 '구스범스'는 동명의 타이틀곡을 비롯해 '휘슬(Whistle)', '팻 앤 슈가(Fat and Sugar)', '알람(Alarm)', '쇼 머스트 고 온(Show Must Go On)'까지 총 5개의 트랙으로 구성됏다.공개된 트랙 리스트는 푸른색과 붉은색이 대비를 이루며 공존하는 전자 회로 기판에 각 트랙이 입력된 독특한 이미지로 시선을 사로잡는다. 앞선 티저 콘텐츠들과 이어지는 메탈릭 디자인과 오묘한 색감, 트랙 리스트를 '트랙 데이터'로 표현하며 사이버 펑크 무드를 더욱 강조해 온앤오프가 이번 앨범으로 선보일 콘셉트에 더욱 시선이 집중되고 있다.데뷔 때부터 함께 작업해 온 프로듀싱팀 모노트리의 황현 작곡가와 이번 앨범으로 한 번 더 호흡을 맞췄다. 특히 멤버 MK가 이번 앨범 총 5개의 트랙 중 타이틀곡 '구스범스'를 포함한 총 4개 트랙의 작곡에 참여해 온앤오프의 더욱 성장하고 확장된 음악 세계를 선보일 것으로 기대된다.온앤오프는 지난 8월 발매한 썸머팝업앨범 '팝핑(POPPING)'의 타이틀곡 '여름 쏙(POPPING)'으로 국내 주요 음원 차트 정상에 오르며 올해만 3연속으로 신곡 발매 직후 1위를 차지하는 영광을 안았다.뿐만 아니라 빌보드 '월드 디지털 송 세일즈' 2위, 지역 아이튠즈 월드와이드 송 차트와 케이팝 송 차트에서 7일간 1위를 차지하며 차트에서도 뜨거운 인기를 증명했다. 이 외에도 뮤직비디오 조회 수 최단 시간 천만 뷰 돌파, 초동 판매량 자체 최다 기록 등 각종 신기록을 세우며 거침없는 상승세를 보였다.온앤오프의 미니 6집 '구스범스'는 오는 12월 3일 오후 6시 발매된다.김수영 한경닷컴 기자 swimmingk@hankyung.com