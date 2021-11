걸그룹 에버글로우가 다음 달 1일 세 번째 미니음반 '리턴 오브 더 걸'(Return of The Girl)을 발표한다고 소속사 위에화엔터테인먼트가 23일 밝혔다.음반에는 타이틀곡 '파이럿'(Pirate)을 비롯해 '백 투게더'(Back Together), '돈트 스피크'(Don't Speak), '나이티 나잇'(Nighty Night), '컴퍼니'(Company) 등 총 5곡이 수록됐다.소속사는 "타이틀곡 '파이럿'은 해적이 돼 우리만의 스타일로 세상을 이끌어가겠다는 에버글로우의 포부를 담은 곡"이라며 "이번 음반은 다양한 음악적 스펙트럼에 독보적인 세계관 스토리를 담았다"고 소개했다./연합뉴스