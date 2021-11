"BTS 너무 자랑스러워요"…SNS에 전세계 '아미' 축하인사 쇄도

언어는 다르지만 마음은 하나…방탄소년단 상징 보라색 하트 쏟아져뉴 키즈 온 더 블록·콜드플레이도 BTS 사진·영상 올려"아직도 떨려요, BTS 여러분들이 정말 자랑스럽습니다!", "그동안 정말 열심히 했고 충분히 이 상을 받을 자격이 있어요!"그룹 방탄소년단(BTS)이 22일 미국 3대 음악 시상식으로 꼽히는 '아메리칸 뮤직 어워즈'(American Music Awards·AMA)에서 대상에 해당하는 '아티스트 오브 더 이어'(Artist Of The Year)를 수상하자 전 세계 팬들도 환호했다.BTS 팬 '아미'들은 이날 오전부터 시상식을 지켜보며 BTS 멤버들에게 열렬한 응원을 보냈다.이들은 멤버들이 레드카펫에 등장한 순간부터 트위터, 인스타그램 등 사회관계망서비스(SNS)로 소식을 빠르게 전하며 BTS의 상징색이기도 한 보라색 하트 이모티콘을 달았다.트위터를 사용하는 한 팬은 수상 소식이 전해진 이후 "어떠한 말도 안 나온다.사실 몇 년 전만 해도 생각지도 못했던 일인데 우리가 모두 해냈다"며 일곱 멤버를 위한 보라색 하트 7개를 단 뒤 "사랑해"라고 영어로 썼다.또 다른 이용자는 "BTS가 상 3개를 모두 휩쓸었다.너무나도 자랑스럽다"며 멤버들에게 축하를 전했다.'케이 스미스'(Kay Smith)라는 이름의 한 이용자는 "가장 좋아하는 가수인 BTS가 시상식에서 3관왕에 오르는 것을 보면서 일곱 소년의 자랑스러운 엄마가 된 듯한 기분"이라고 함께 기뻐했다.이 밖에도 팬들은 영어, 일본어, 태국어, 스페인어 등 각자의 언어로 BTS를 축하했다.팬 커뮤니티에서는 이날 BTS 공연 모습과 수상 장면을 담은 영상도 잇따랐다.멤버들이 행사장에 입장하는 순간과 밴드 콜드플레이와 함께 공연한 '마이 유니버스'(My Universe) 모습을 편집한 한 영상은 공개된 지 3시간도 채 되지 않아 조회 수가 30만 회를 훌쩍 넘기기도 했다.팬들의 사랑에 보답하듯 이날 시상식에서 BTS 멤버들은 수상의 영광을 '아미'들에게 돌렸다.멤버 진은 '페이보릿 팝 듀오 오어 그룹'(Favorite Pop Duo or Group)을 수상한 뒤 콜드플레이와의 협업곡 제목 '마이 유니버스'(My Universe)에 빗대 팬들을 향해 "여러분은 우리의 우주(Universe)"라고 소감을 밝혔다.지민 역시 '페이보릿 팝송'(Favorite Pop Song) 수상 소감에서 팬들에게 여러 차례 "땡큐(Thank you)"라고 소리쳤다.한편, 시상식에서는 세계적 스타로 발돋움한 BTS의 위상을 확실히 볼 수 있었다.미국 대중잡지 피플 등은 BTS의 시상식 소식을 발 빠르게 전하며 멤버들을 인터뷰했다.시상식을 중계한 ABC 방송은 수상 순간 외에도 BTS 멤버들의 모습을 여러 차례 카메라에 담았다.1980∼1990년대를 풍미한 밴드 '뉴 키즈 온 더 블록'(New Kids On The Block)은 시상식 도중에 BTS와 함께 찍은 사진을 올리고는 "우리가 레드카펫에서 누굴 만났는지 보라"며 "BTS의 모든 성공을 축하한다"고 썼다.이날 BTS와 함께 '마이 유니버스' 무대를 꾸민 콜드플레이 역시 공식 트위터에 공연 영상을 올린 뒤 BTS 멤버들을 상징하는 보라색 하트 이모티콘 7개로 애정을 표현했다./연합뉴스