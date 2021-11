그룹 방탄소년단 /사진=AP

그룹 방탄소년단(BTS)이 미국의 3대 음악 시상식인 '아메리칸 뮤직 어워드'에서 4년 연속 수상에 성공했다.21일 오후 8시(현지시간) 미국 로스앤젤레스 마이크로소프트 시어터에서 '2021 아메리칸 뮤직 어워드'(이하 'AMA')가 열렸다. 올해 호스트로는 래퍼 겸 싱어송라이터 카디 비가 나섰다.이날 방탄소년단은 '페이보릿 팝 듀오/그룹(Favorite Pop Duo or Group)' 수상자로 호명됐다. 해당 부문에서 마룬5, 글래스 애니멀스, 실크 소닉, AJR 등의 후보와 경쟁해 당당히 트로피를 품에 안았다.무대에 오른 방탄소년단은 한껏 흥분한 모습이었다. 제이홉은 "아미(공식 팬덤명)와 'AMA'에 감사하다"며 환하게 웃었다.RM 역시 "아미가 곧 우리의 우주"라며 팬들을 향해 고마움을 전했다. 그는 "트로피를 받기까지 4년이 걸렸다. 우리가 한국에서 온 작은 보이밴드라서 이 상이 더 의미 있다. 오로지 음악에 대한 사랑으로 뭉쳐서 음악과 공연을 통해 사랑을 전하고자 했다. 아미 없이는 불가능했다"고 말했다.이로써 방탄소년단은 2018년부터 올해까지 4년 연속 'AMA'에서 트로피를 들어 올렸다.'2021 AMA'에서는 '페이보릿 팝 듀오/그룹' 외에도 '아티스트 오브 더 이어(Artist of the Year)', '페이보릿 팝송(Favorite Pop Song)'까지 총 3개 부문에 노미네이트됐다.김수영 한경닷컴 기자 swimmingk@hankyung.com