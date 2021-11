방탄소년단(BTS)이 콜드플레이와 공연을 펼치고 있다. /사진=로이터

그룹 방탄소년단(BTS)이 미국의 3대 음악 시상식인 '아메리칸 뮤직 어워드'에서 영국 밴드 콜드플레이와 합동 무대를 꾸몄다.21일 오후 8시(현지시간) 미국 로스앤젤레스 마이크로소프트 시어터에서 '2021 아메리칸 뮤직 어워드'(이하 'AMA')가 열렸다. 올해 호스트로는 래퍼 겸 싱어송라이터인 카디 비가 나섰다.이날 카디 비는 방탄소년단과 콜드플레이의 무대를 소개하며 "세계 최고의 밴드들이 모였다. 최초로 함께 공연한다"고 외쳤다.이어 무대에 모습을 드러낸 방탄소년단과 콜드플레이는 함께 돌출 무대로 뛰어나와 방방 뛰며 관객들의 호응을 이끌어냈다. 관객들은 무대를 향해 손을 뻗으며 열광적으로 화답했다.특히 무대 후면 스크린에는 '마이 유니버스'의 한국어 가사인 '나를 밝혀주는 건 너란 사랑으로 수 놓아진 별' 등이 띄워져 눈길을 끌었다.방탄소년단은 2018년부터 올해까지 4년 연속 'AMA' 수상에 성공했다. '아티스트 오브 더 이어(Artist of the Year)', '페이보릿 팝 듀오/그룹(Favorite Pop Duo or Group)', '페이보릿 팝송(Favorite Pop Song)'까지 총 3개 부문에 노미네이트된 이들은 현재까지 '페이보릿 팝 듀오/그룹' 트로피를 품에 안은 상태다.김수영 한경닷컴 기자 swimmingk@hankyung.com