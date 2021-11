오는 25일 새 미니앨범 발매

그룹 고스트나인 /사진=마루기획 제공

그룹 고스트나인(GHOST9)이 강렬한 카리스마를 발산하며 팬들의 마음을 흔들었다.고스트나인(손준형, 이신, 최준성, 이강성, 프린스, 이우진, 이진우)은 19일 정오 공식 SNS를 통해 새 미니앨범 '나우 : 후 위 아 페이싱(NOW : Who we are facing)'의 타이틀곡 '컨트롤(Control)' 뮤직비디오 티저 영상을 공개했다.티저는 늦은 밤 누군가에게 쫓기며 도망치는 고스트나인의 모습에서 시작했다. 곧이어 고스트나인은 의문의 공간에 갇혀 괴로워했고 "So want you be mine (네가 내 것이길 바라)"라는 가사가 나오며 장면이 전환됐다.이후 고스트나인은 폭발적인 퍼포먼스를 선보였다. 또한 "널 지휘하는 maestro. 스며들어 가는 오감. 손끝 따라 Feel in my soul. 심장을 뒤덮는 감각. You're losing control"이라는 가사가 공개됐고, 지휘자를 연상하게 하는 군무는 고스트나인의 섬세한 표현력으로 완성돼 팬들의 감탄을 자아냈다.고스트나인의 새 미니앨범 '나우 : 후 위 아 페이싱'은 특별한 만남과 지금 이 순간의 소중함에 대해 노래하는 앨범으로, 우리가 마주하는 존재에 대한 강렬한 이끌림과 열정으로 채워냈다.타이틀곡 '컨트롤'은 마치 지휘를 하는 듯한 비유를 사용해 마음 속에 있는 두려움, 슬픔, 후회 등은 잠시 넣어두고 나에게 오라는 이야기를 담고 있다.다채로운 스토리텔링이 담긴 '나우 : 후 위 아 페이싱'은 오는 25일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 발매된다.김수영 한경닷컴 기자 swimmingk@hankyung.com