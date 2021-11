그룹 멋진녀석들 /사진=DNA엔터테인먼트 제공

그룹 멋진녀석들(GreatGuys)이 내년 2월 해외투어를 시작, 본격적인 글로벌 행보에 나선다.멋진녀석들은 내년 2월 22일부터 3월 6일까지 미국 LA를 시작으로 멕시코 3개 도시, 콜롬비아에서 '2022 GraetGuys We're Not Alone Tour in LA / MEXICO / COLOMBIA'를 개최한다.당초 올해 월드투어가 예정되어 있었지만 코로나19로 인해 전면 취소되어 국내에서만 활동을 이어왔던 멋진녀석들이 2년 만에 해외투어를 재개하게 된 것.차세대 K팝 아이돌로 꾸준히 성장하고 있는 멋진녀석들은 2021년 4월 스페셜앨범 '어게인(AGAIN)'을 발매, 타이틀곡 '터치 바이 터치'를 통해 코로나19로 힘들어하는 전 세계 K팝 팬들에게 희망을 전했다.그간 멋진녀석들은 멤버들이 직접 작사, 작곡에 참여해 카리스마는 넘치는 군무와 조각 같은 비주얼로 9명 멤버들 간의 특별한 케미를 보여주면서 전 세계 많은 팬들의 뜨거운 사랑을 받아왔다. 이번 투어에서는 멋진녀석들의 곡은 물론 각 나라의 팬들이 좋아할 만한 스페셜 무대까지 선보인다.멋진녀석들은 현재 코로나19 백신 2차 접종까지 전원 완료한 상태다. 코로나19 방역 지침을 철저히 준수해 해외 투어를 소화하겠다는 방침이다. 투어를 마친 후에는 국내에서 컴백할 예정이다.한편, 멋진녀석들의 이번 투어는 해외 현지 프로모터 케이피엔터테인먼트,케이디씨엔터테인먼트와 국내 에이전시 바라보다 미디어가 함께 참여해 더욱 완성도 있는 무대를 예고했다.김수영 한경닷컴 기자 swimmingk@hankyung.com