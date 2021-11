'제임스 코든 쇼' 이어 '켈리 크락슨 쇼'까지

NCT127, 신곡 '페이보릿' 선 봬

/사진=SM엔터테인먼트

그룹 NCT 127이 글로벌 행보를 이어간다.NCT 127은 18일 오전 4시(한국시간 기준) 방송되는 미국 NBC '켈리 크락슨 쇼'(The Kelly Clarkson Show)에 출연한다. NCT 127은 신곡 '페이보릿'(Favorite) 무대를 선보일 것으로 알려져 기대를 모은다.'켈리 크락슨 쇼'는 세계적인 싱어송라이터이자 쇼 호스트인 켈리 클락슨이 진행하는 인기 토크쇼로, 두아 리파(Dua Lipa), 크리스티나 아길레라(Christina Aguilera), 존 레전드(John Legend), 닉 조나스(Nick Jonas) 등 다수의 월드 스타들이 출연함은 물론, 미국의 우수한 TV 방송 작품에 수여하는 '에미상 (Emmy Awards)'을 수상한 NBC의 간판 프로그램이다.NCT 127은 앞서 미국 CBS의 인기 심야 토크쇼 '제임스 코든쇼 (The Late Late Show with James Corden)'에 이어, '켈리 클락슨 쇼'까지 미국 주요 TV쇼에 잇달아 출연하며 글로벌 행보를 펼치고 있다.한편, NCT 127은 오는 12월 17~19일 서울 고척 스카이돔에서 두 번째 단독 콘서트 'NCT 127 2ND TOUR 'NEO CITY : SEOUL - THE LINK''(엔시티 127 세컨드 투어 '네오 시티 : 서울 – 더 링크')를 개최하고 월드 투어의 포문을 연다.김소연 한경닷컴 기자 sue123@hankyung.com