준비한 건 많은데 활동은 너무 짧아…가요계 후속곡 늘어난다

타이틀곡 활동 1∼2주로 줄자 '후속곡 덧붙이기'…공백기 대비 성격도서태지와아이들 '환상속의 그대', H.O.T. '캔디', 소녀시대 '키싱 유'(Kissing You), 카라 '미스터'(Mr.)….대중에게 큰 사랑을 받은 이들 노래의 공통점은 바로 음반 타이틀곡이 아닌 후속곡이라는 점이다.가수가 타이틀곡으로 방송 활동을 마친 뒤 음반에 수록된 다른 노래로 활동하는 이 같은 후속곡은 2010년대 들어 보기 어려워졌다가, 이를 다시 시도하는 아이돌 그룹이 늘어나고 있다.7일 가요계에 따르면 그룹 엔하이픈은 정규 1집 '디멘션 : 딜레마'(DIMENSION : DILEMMA)의 타이틀곡 '태임드-대시드'(Tamed-Dashed)로 2주간 활동한 뒤 후속곡 '어퍼 사이드 드리민'(Upper Side Dreamin)으로 1주간 음악 방송에 출연했다.'태임드-대시드'가 청량한 분위기를 강조했다면, '어퍼 사이드 드리민'은 올드스쿨 느낌과 현대적인 느낌이 교차하는 일렉트로 펑크 장르의 곡으로 서로 다른 분위기를 풍긴다.빌리프랩은 "엔하이픈은 '태임드-대시드'로 청량한 칼군무를 선보인 데 이어 후속곡 '어퍼 사이드 드리민'으로 또 다른 매력을 발산하며 폭넓은 콘셉트 소화력을 입증했다"고 소개했다.가요계에서는 2010년대 들어 정규 음반을 찾아보기 어려워지고 많아야 5∼6곡이 수록된 미니음반이나 2∼3곡만 담긴 싱글이 일상화되면서 타이틀곡 위주로 활동하는 문화가 자리를 잡았다.기존 음반에 몇 곡을 더 늘려 발매하는 이른바 리패키지(Repackage) 음반 활동도 왕왕 있었지만, 이는 엄밀히 따지면 별개 음반으로 이 활동곡은 '리패키지 음반 타이틀곡'이지 후속곡이라고 볼 수는 없었다.그런데 최근 몇 년간 분위기를 보면 변화가 감지된다.앞서 그룹 크래비티는 지난달 정규 1집 '디 어웨이크닝 : 리튼 인 더 스타즈'(The Awakening: Written In The Stars) 후속곡으로 '베니 비디 비치'(VENI VIDI VICI)를 선보였고, 걸그룹 있지도 같은 달 정규 1집 '크레이지 인 러브'(CRAZY IN LOVE)의 후속곡 '스와이프'(SWIPE)로 음악 방송 무대에 올랐다.이 같은 현상을 두고 한 대형 가요기획사 관계자는 "음반에서 타이틀곡 외에 팬들이 귀 기울여 들어줬으면 하는 노래가 있다면 후속곡 활동을 통해 이 노래에 대한 집중도를 높일 수 있다"며 "타이틀곡과는 색다른 퍼포먼스로 또 다른 매력을 보여줄 수 있다는 장점도 있다"고 말했다.최근 후속곡 활동을 진행한 또 다른 대형 기획사 관계자 역시 "신인이라면 더 많은 무대로 팬들을 만나고 싶은 것이 당연하다"며 "다양한 콘셉트를 선보임으로써 팬들의 기대에 보답하고 싶은 마음에서 후속곡 활동을 진행하고 있다"고 말했다.가요계에서는 음반 활동 기간이 눈에 띄게 짧아졌다는 점도 한 가지 배경으로 지목한다.과거 1990년대에서 2000년대까지는 무려 수개월, 2010년대 초까지만 하더라도 약 1개월 안팎에 걸쳐 음악 방송 무대에 올랐다.그러나 최근에는 인기 그룹의 경우 1∼2주, 노출이 아쉬운 신인 그룹이라 하더라도 '길어야' 3주 활동하는 것이 보편화됐다.개인 활동과 해외 활동으로 바쁜 인기 K팝 스타는 '컴백 주간이 곧 활동 마지막 주'라는 이야기다.한 가요 기획사 관계자는 "음반 준비 기간은 꽤 길고 돈도 돈대로 드는데 활동 기간이 길어야 1∼2주밖에 안 되니 아까워서 후속곡도 선보이는 측면도 있다"며 "후속곡 활동은 다음 음반 준비를 위한 공백기를 일정 부분 메꿔주는 역할도 한다"고 말했다.방송사 입장에서도 후속곡 활동은 나쁠 것이 없다.한두 번이라도 다른 콘텐츠를 시청자 앞에 내놓을 수 있기 때문이다.한 케이블 음악 방송 제작진은 "더블 타이틀로 나올 수도 있겠지만 타이틀 활동을 마친 후 후속곡으로 다시 활동한다면 방송사 입장에서는 아티스트의 다양한 모습을 담아낼 수 있어 긍정적"이라고 말했다./연합뉴스