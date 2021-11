‘인도네시아 유명 가수 Raisa와 특급 컬래버’ 샘김, 'Someday' 12일 전격 발매

[연예팀] 샘김이 인도네시아의 유명 가수 Raisa와 손잡고 컬래버 음원을 발표한다.





소속사 안테나에 따르면 샘김은 오는 12일 국내외 각종 음원사이트에 Raisa(라이사)와 컬래버레이션 싱글 'Someday'(썸데이)를 발매한다.





이번에 샘김과 함께하는 Raisa는 감미로운 음색과 매력적이고 편안한 보이스로 인도네시아 최고의 여성 팝 아티스트 중 한 명으로 자리 잡은 실력파 뮤지션이다. 샘김의 깊이 있는 보컬과 독보적인 감성, Raisa의 감각적인 음악성이 어우러져 역대급 시너지를 발휘할 것으로 기대가 모인다.





또한, 발매 날인 12일에는 인도네시아에서 음원 발매를 기념하는 온라인 컨퍼런스가 개최된다. 이번 온라인 컨퍼런스에서 샘김과 Raisa는 컬래버레이션 음원에 대해 다양한 이야기를 나누며 발매를 축하할 예정이다. 이 행사는 전체 영어로 진행된다.





샘김은 "'Someday' 컬래버를 통해 Raisa와 함께할 수 있어 매우 뜻깊고 즐거운 시간이었다. 한국과 인도네시아 팬 모두가 'Someday'를 많이 좋아해 주시기를 바라며, 가까운 시일 내로 인도네시아 팬들을 직접 만날 수 있기를 기대한다"고 전했다.





또한 Raisa는 "샘김과 이번 프로젝트로 협업할 수 있어 매우 즐거웠다. 샘김과 나는 한국, 그리고 인도네시아 팬들이 우리를 서로 알아가는 데에 이번 새 싱글이 도움이 될 것이라는 공통된 생각을 갖고 있다"고 덧붙였다.





지난 2016년 EP ‘I AM SAM’(아이 엠 샘)으로 데뷔한 샘김은 자신의 앨범을 비롯해 국내외 다양한 유명 아티스트들과의 협업과 다수의 웰메이드 OST를 탄생시키며 리스너들의 많은 사랑을 받았다. 지난 6월 2년 만에 발표한 싱글 ‘The Juice’로 올라운더 아티스트로서의 입지를 다진데 이어, JTBC 드라마 ‘알고있지만' OST ‘Love Me Like That’으로 대만 KKBOX 팝 차트 1위, 태국 스포티파이 (Spotify) Hot 200 차트 1위에 랭크되는 등 해외에서 뜨거운 반응을 얻은 바 있다.





한편, 샘김과 Raisa의 컬래버레이션 싱글 'Someday'는 12일 국내외 각종 음원사이트에서 공개된다.(사진제공: 안테나)





bnt뉴스 기사제보 star@bntnews.co.kr