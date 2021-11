블랙핑크 '붐바야' MV 유튜브 13억뷰 돌파(종합)

리사 '머니' 퍼포먼스 비디오는 2억뷰 넘겨걸그룹 블랙핑크가 2016년 8월 발표한 '붐바야' 뮤직비디오가 유튜브 조회수 13억건을 넘겼다고 소속사 YG엔터테인먼트가 1일 밝혔다.'붐바야' 뮤직비디오는 이날 오전 9시 34분께 13억뷰를 돌파했다.12억뷰 달성 이후 146일 만이다.YG엔터테인먼트는 "뮤직비디오 공개 4년이 훌쩍 지났음에도 꾸준한 상승 추이를 보이고 있다"며 "블랙핑크는 '뚜두뚜두'(DDU-DU DDU-DU), '킬 디스 러브'(Kill This Love)에 이어 13억뷰 이상을 기록한 뮤직비디오 세 편을 보유하게 됐다"고 설명했다.'붐바야'는 블랙핑크의 데뷔 싱글 '스퀘어 원'(SQUARE ONE)의 더블 타이틀곡 가운데 하나다.중독성 강한 후렴구와 신나는 드럼 비트가 특징이다.앞서 이날 오전 2시 14분께에는 블랙핑크 리사의 솔로곡 '머니'(MONEY)의 익스클루시브 퍼포먼스 비디오(Exclusive Performance Video) 유튜브 조회수가 2억건을 넘어섰다.지난 9월 24일 공개 후 38일 만으로, K팝 가수 안무 영상 가운데 가장 빠른 2억뷰 달성이다.지금까지 2억뷰 최단 기록은 리사 자신이 속한 블랙핑크의 '하우 유 라이크 댓'(How You Like That) 안무 영상이 세운 45일 4시간이었다.YG엔터테인먼트는 "뮤직비디오 본편이 아닌 안무 영상이 단기간에 억대 조회 수를 기록하는 것은 보기 드문 일"이라며 "이번 비디오는 별다른 방송 무대 없이 오로지 완성도 높은 음악과 퍼포먼스 실력만으로 일궈낸 성과"라고 자평했다.'머니'는 발매 후 영국 오피셜 차트 톱 100에서 81위로 진입한 이래 지난달 29일(현지 시간)에는 46위를 기록하는 등 세계 각국 차트에서 역주행을 거듭하고 있다./연합뉴스