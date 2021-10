걸그룹 블랙핑크의 정규 1집 타이틀곡 '러브식 걸스'(Lovesick Girls)와 두 번째 디지털 싱글 타이틀곡 '불장난' 뮤직비디오가 각각 유튜브 조회 수 5억 건과 7억 건을 돌파했다고 소속사 YG엔터테인먼트가 30일 밝혔다.지난해 공개된 '러브식 걸스' 뮤직비디오는 전날 오후 11시 49분께 유튜브 조회 수 5억 건을 돌파했다.2016년 나온 '불장난' 뮤직비디오는 이날 0시 55분께 조회 수 7억 건을 넘어섰다.YG는 "'불장난'은 블랙핑크의 걸크러시 매력이 잘 살아난 곡으로 발매 5년이 지났음에도 세계 팬들의 마음을 사로잡고 있다"고 설명했다.블랙핑크는 이들 외에도 '뚜두뚜두'(DDU-DU DDU-DU) 17억 건, '킬 디스 러브'(Kill This Love) 14억 건, '붐바야' 12억 건, '마지막처럼' 10억 건, '하우 유 라이크 댓'(How You Like That) 9억 건 등 팀과 솔로 영상을 합쳐 조회 수 7억 건 이상 콘텐츠만 9편 보유하게 됐다.블랙핑크의 유튜브 동영상 누적 조회 수는 207억 회, 공식 유튜브 채널 구독자 수는 6천880만 명에 이른다./연합뉴스