혼성 5인조 록밴드 메스그램이 새 미니음반 '파트 오브 유'(Part Of You)를 발매했다고 소속사 아이원이엔티가 29일 밝혔다.타이틀곡 '트와일라잇'(Twilight)은 누구나 가진 그리움이라는 감정을 메스그램만의 색으로 표현한 노래다.수록곡 '마이 세컨드 퓨너럴'(My Second Funeral)은 데뷔음반 수록곡 '마이 퓨너럴'(My Funeral)에서 하지 못한 이야기를 그들만의 방식으로 풀어낸 곡이다.음반 마지막 트랙인 '애니멀 오브 프레이'(Animal of Prey)는 세상의 풍파에서 그들만의 위안을 찾으려는 느낌을 담은 노래다.이 음반은 한국콘텐츠진흥원에서 주관하는 국내 유망 뮤지션 육성 프로그램 '뮤즈온 2021' 지원으로 제작됐다./연합뉴스