11월 12일 정규 3집 발매

토미 브라운에 앤마리까지 화려한 작가진

그룹 트와이스 /사진=JYP엔터테인먼트 제공

그룹 트와이스가 신곡 '사이언티스트(SCIENTIST)'로 돌아온다.트와이스는 11월 12일 오후 2시 정규 3집 '포뮬러 오브 러브: O+T=<3(Formula of Love: O+T=<3)'을 발매한다.컴백 타이틀곡명은 '사이언티스트'로 트와이스는 사랑 연구를 통해 얻은 결론을 솔직 당당하고 톡톡 튀는 노랫말로 표현할 예정이다.아리아나 그란데(Ariana Grande), 저스틴 비버(Justin Bieber)를 비롯한 해외 유수 아티스트들의 히트곡을 프로듀싱한 토미 브라운(Tommy Brown)과 스타 작곡가 심은지, 영국 싱어송라이터이자 팝스타인 앤 마리(Anne Marie), 글로벌 히트곡 메이커 멜라니 조이 폰타나(Melanie Joy Fontana), 유명 프로듀서 미셸 린드그렌 슐츠(Michel 'Lindgren' Schulz) 등 국내외 화려한 작가진이 총출동해 글로벌 K팝 팬들의 사랑을 듬뿍 받을 명곡을 완성했다.새 음반에는 '문라이트(MOONLIGHT)', '아이콘(ICON)', '라스트 왈츠(LAST WALTZ)', '에스프레소(ESPRESSO)', '알고 싶지 않아(REWIND)' 등 다채로운 신곡들이 담긴다.다현, 나연, 지효는 각각 '크루엘(CRUEL)', 'F.I.L.A(Fall In Love Again)', '리얼 유(REAL YOU)와 '선인장(CACTUS)'의 단독 작사를 맡았고, 특히 지효는 '선인장(CACTUS)'을 통해 처음으로 작곡 크레디트에도 이름을 올렸다.트와이스가 정규 3집에서 첫 선보이는 유닛곡 '푸시 &풀(PUSH & PULL, 지효, 사나, 다현), '헬로(HELLO, 나연, 모모, 채영), '1, 3, 2(정연, 미나, 쯔위)' 등은 듣는 재미를 더할 전망이다.여기에 지난 20일 데뷔 6주년 기념 라이브에서 깜짝 선공개한 팬송 '캔디(CANDY)'와 10월 1일 전 세계 동시 발매해 미국 빌보드 메인 차트 '핫 100' 83위, 영국 오피셜 차트 80위에 동시 진입하는 쾌거를 거둔 첫 글로벌 싱글 '더 필즈(The Feels)', 채영이 작사에 참여한 '더 필즈'의 한국어 버전은 물론 타이틀곡 '사이언티스트'의 리믹스 버전까지 총 17트랙이 담긴다.트와이스는 11월 1일 앨범 프리뷰 이미지와 첫 번째 콘셉트 포토를 시작으로 앨범 하이라이트 메들리, 뮤직비디오 티저를 차례로 공개하고, 발매 당일인 12일 정오에는 컴백 라이브를 통해 국내외 팬들과 소통한다.이어 13일(한국 시간 기준)에는 미국 유명 음악 프로그램 'MTV Fresh Out Live'에 출연해 신곡 '사이언티스트' 퍼포먼스를 선보인다.김수영 한경닷컴 기자 swimmingk@hankyung.com