그룹 몬스타엑스의 지난 6년간의 활약상을 담은 영화 '몬스타엑스 : 더 드리밍'(MONSTA X : THE DREAMING)이 오는 12월 8일 우리나라를 시작으로 전 세계 70여개 국가에서 개봉한다고 소속사 스타쉽엔터테인먼트가 29일 밝혔다.영화는 몬스타엑스가 지난 6년간 걸어온 여정과 함께 멤버 독점 인터뷰, 미국 활동기, 스페셜 무대 영상 등을 담고 있다.특히 12월 발매를 앞둔 미국 정규 2집 '더 드리밍'(THE DREAMING)의 수록곡 무대도 볼 수 있다.지난 2015년 데뷔한 이들은 '슛 아웃'(Shoot Out), '엘리게이터'(Alligator), '팔로우'(Follow) 등의 곡으로 많은 사랑을 받았다.지난해 발매한 미국 정규 1집 '올 어바웃 러브'(ALL ABOUT LUV)는 빌보드 메인 앨범 차트 빌보드 200에서 5위를 기록하기도 했다.영화는 12월 8일 전국 CGV에서 개봉한다./연합뉴스