래퍼 블루가 정규 2집 '문 앤드 백'(MOON AND BACK)을 발표했다고 소속사 언컷포인트가 28일 밝혔다.'문 앤드 백'은 6월 1집 '블루 인 원더랜드 2'(BLOO IN WONDERLAND 2) 이후 4개월 만에 내놓는 음반이다.지구에서 달을 왕복할 만큼 사랑한다는 영문 표현의 의미를 담았다.소속사는 "이번 음반은 블루의 사랑과 개인적인 경험에 대한 이야기를 담았다"며 "모든 트랙이 하나의 서사로 이어져 블루의 감정을 온전히 느낄 수 있을 것"이라고 소개했다.타이틀곡 '걸 인 뉴욕'(Girl in New York)은 비트와 상반되는 슬픈 가사가 특징인 곡으로 리듬감이 느껴지는 복고 비트가 매력적이다.음반에는 이 외에도 '벗 아일 웨이트 포 유'(but I'll wait for you), '돈트 세이 굿바이'(Don't say goodbye), '언더스탠드 미'(Understand Me) 등 총 8곡이 담겼다./연합뉴스