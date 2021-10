방탄소년단X콜드플레이 '마이 유니버스' /사진=빅히트뮤직 제공

그룹 방탄소년단이 미국 빌보드 차트에서 장기 흥행을 이어가고 있다.미국 음악 전문 매체 빌보드가 26일(현지시간) 발표한 최신 차트(10월 30일 자)에 따르면, 방탄소년단이 콜드플레이와 함께 지난달 24일 발매한 '마이 유니버스(My Universe)'는 빌보드 메인 싱글 차트 '핫 100'에서 13위를 차지했다.이로써 이 곡은 10월 9일 자 '핫 100'에 1위로 진입한 뒤 4주 연속 상위권을 유지했다.'마이 유니버스'는 다른 차트에서도 굳건하게 인기를 유지하고 있다. '디지털 송 세일즈' 차트 3위, '캐나디안 디지털 송 세일즈' 8위, '어덜트 팝 에어플레이' 15위, '팝 에어플레이' 22위, '빌보드 캐나디안 핫 100' 23위, '스트리밍 송스' 30위를 기록했다.또 방탄소년단은 전 세계 200개 이상 국가/지역의 스트리밍과 판매량을 집계해 순위를 발표하는 '빌보드 글로벌 200'과 '빌보드 글로벌(미국 제외)' 차트에도 각각 4곡을 순위에 올렸다. '빌보드 글로벌 200' 차트에서 '마이 유니버스'가 7위, '버터(Butter)'가 23위, '다이너마이트(Dynamite)'가 46위, '퍼미션 투 댄스(Permission to Dance)'가 50위를 차지했으며, '빌보드 글로벌(미국 제외)' 차트에서는 '마이 유니버스'가 4위, '버터'가 14위, '퍼미션 투 댄스'가 29위, '다이너마이트'가 30위를 기록했다.한편, 방탄소년단은 오는 11월 27~28일, 12월 1~2일 미국 로스앤젤레스 소파이(SoFi) 스타디움에서 'BTS 퍼미션 투 댄스 온 스테이지 - LA(BTS PERMISSION TO DANCE ON STAGE - LA)' 오프라인 공연을 개최, 새로운 투어 시리즈를 이어간다.김수영 한경닷컴 기자 swimmingk@hankyung.com