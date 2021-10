그룹 원어스 /사진=RBW 제공

그룹 원어스(ONEUS)가 새 미니앨범의 트랙리스트를 공개하며 컴백 열기를 더했다.원어스는 24일 0시 공식 SNS에 여섯 번째 미니앨범 '블러드 문(BLOOD MOON)'의 트랙리스트를 게재했다.공개된 트랙리스트는 마치 캘린더처럼 시간의 흐름대로 트랙이 배열되어 있어 신선함을 안긴다. 특히 붉은 달이 그려진 족자 등 의문의 오브제들이 등장해 새 앨범을 향한 궁금증을 고조시켰다.원어스의 새 미니앨범 '블러드 문'에는 타이틀곡 '월하미인(月下美人 : LUNA)'을 포함해 '인트로 : 창(窓 : Window, Feat. 최예림)', '사랑의 결말은 모 아니면 도(Yes Or No)', '라이프 이즈 뷰티풀(Life is Beautiful)', '셧 업 받고 크레이지 핫!(Shut Up 받고 Crazy Hot!)', '헤엄쳐(We're in Love)', '후 유 아(Who You Are)' 등 총 7개 트랙이 수록됐다.타이틀곡 '월하미인'은 RBW 사단의 히트 메이커 이상호, 서용배, 이후상을 필두로 Inner Child까지 합세한 곡으로, 멤버 레이븐과 이도가 랩 메이킹에 참여해 원어스만의 색깔과 개성을 녹여 냈다.특히 이번 앨범은 멤버들의 참여도가 눈에 띈다. 레이븐의 자작곡 '사랑의 결말은 모 아니면 도'가 수록된 데 이어 서호와 이도가 작사, 작곡에 참여한 '헤엄쳐'까지 담긴 것. 이도는 수록곡 6곡의 가사를 써 더욱 성장한 음악적 역량을 예고했다.또한 스페셜 프로젝트 '원어스 시어터(ONEUS THEATRE)'를 통해 선보인 '라이프 이즈 뷰티풀', '셧 업 받고 크레이지 핫!'이 수록된 것은 물론, JTBC '풍류대장-힙한 소리꾼들의 전쟁'에서 카리스마 있는 무대로 화제를 모은 최예림이 인트로곡 피처링을 맡아 특별함을 더했다.원어스는 내달 9일 새 미니앨범 '블러드 문'을 발표한다. '적월도(赤月圖)'의 전설에 대한 신비로운 이야기를 풀어낼 예정으로, 그간 원어스가 쌓아온 탄탄한 서사의 정점을 찍을 것으로 기대된다. 이를 위해 원어스는 과거부터 현대까지 살아 온 존재임을 암시하는 트랙리스트를 공개했다.김수영 한경닷컴 기자 swimmingk@hankyung.com