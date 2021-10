노라 존스, 첫 크리스마스 음반…코로나19 시대 위로 담아

(서울=연합) 이태수 기자 = 보컬리스트 노라 존스가 2002년 데뷔 이래 19년 만에 첫 크리스마스 음반 '아이 드림 오브 크리스마스'(I Dream of Christmas)를 22일 발표했다고 유니버설뮤직이 밝혔다.유니버설뮤직은 "이 음반은 지난해 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19)으로 인한 록다운(봉쇄)으로 노라 존스가 집에서 소박한 크리스마스를 보내다 구성한 것"이라며 "힘들었던 한 해를 떠나보내고 편안하고 안락하게 크리스마스를 맞이하고픈 이들에게 바치는 선물"이라고 소개했다.노라 존스는 "지난해 제임스 브라운의 '펑키 크리스마스'(Funky Christmas)와 엘비스 프레슬리의 '크리스마스 앨범'(Christmas Album)을 들으며 록다운 상황에서도 편안함을 느꼈다"며 "그때 나만의 크리스마스 음반을 만들겠다는 다짐을 했다"고 전했다.음반에는 행복한 크리스마스를 원하는 마음을 담은 '크리스마스 콜링'(Christmas Calling), 위로 메시지를 담은 '유아 낫 얼론'(You're Not Alone) 등 자작곡 6곡이 담겼다.이 외에도 '화이트 크리스마스'(White Christmas), '크리스마스 타임 이즈 히어'(Christmas Time Is Here) 등 추억의 명곡 캐럴들이 담겼다.tsl@yna.co.kr/연합뉴스