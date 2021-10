위너, 팬 플랫폼 '위버스' 합류…YG 소속 가수로는 네 번째

보이그룹 위너가 하이브가 만든 팬 커뮤니티 플랫폼 위버스(Weverse)에 합류한다.소속사 YG엔터테인먼트는 18일 "위너가 오늘 위버스 커뮤니티를 오픈한다"며 "'이너서클'(팬덤명)의 꾸준한 사랑에 화답하고 보다 더 가까이서 감사한 마음을 전하겠다는 계획"이라고 밝혔다.위버스는 하이브의 자회사인 위버스컴퍼니가 운영하는 팬 커뮤니티 플랫폼으로, 다양한 국내외 아티스트가 팬들과 소통하는 커뮤니티를 갖고 있다.YG 소속 아티스트가 위버스에 합류한 것은 트레저, 아이콘, 블랙핑크에 이어 이번이 네 번째다.앞서 YG와 하이브는 지난 1월 전략적 파트너십을 맺고 플랫폼·유통·콘텐츠 등 다양한 사업 분야에서 협력하기로 한 바 있다.YG 측은 "강승윤과 송민호가 다양한 분야에서 맹활약 중인 가운데 국방의 의무를 수행 중인 이승훈과 김진우의 소집 해제도 가까워져 위너의 완전체 활동이 기대되는 시점"이라며 기대감을 나타냈다.위너는 11월 19일, 21일 각각 열리는 송민호와 강승윤의 첫 솔로 콘서트 온라인 관람권도 이날 오후 2시부터 커머스 플랫폼인 '위버스샵'에서 판매할 예정이다.위너는 2013년 YG의 신인 보이그룹 선발 서바이벌 '윈 : 후 이즈 넥스트'(WIN: Who Is Next)에서 승리한 팀으로, 이듬해 정규 1집 '2014 S/S'로 데뷔했다.'공허해'를 시작으로 '리얼리 리얼리'(REALLY REALLY), '러브 미 러브 미'(LOVE ME LOVE ME), '밀리언즈'(MILLIONS) 등 다양한 장르를 넘나드는 히트곡을 냈다./연합뉴스