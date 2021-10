콜드플레이 /사진=워너뮤직 제공

세계적인 밴드 콜드플레이(Coldplay)가 정규 9집을 발매했다.워너뮤직은 15일 "콜드플레이가 새 앨범 '뮤직 오브 더 스피어스(Music Of The Spheres)'를 전 세계 발매했다"고 밝혔다.앨범 발매와 더불어 크리스 마틴과 게스트 가수인 셀레나 고메즈(Selena Gomez)가 손글씨로 작성한 앨범 수록곡 '렛 썸바디 고(Let Somebody Go)'의 가사 비디오가 공개됐다.'뮤직 오브 더 스피어스'의 첫 싱글 '하이어 파워(Higher Power)'는 국제우주정거장(ISS)에 있는 우주 비행사 토마스 페스케(Thomas Pesquet)에 의해 첫 번째로 재생되며 빠르게 전 세계에서 화제를 모았다.또 콜드플레이는 지난 9월 24일 방탄소년단과의 공동 작업 싱글인 '마이 유니버스(My Universe)'를 발표하며 미국 빌보드 싱글차트 1위로 데뷔한 첫 번째 영국 밴드가 됐다. '마이 유니버스' 뮤직비디오는 유튜브에서 6000만 회 이상의 조회수를 기록하고 있다.콜드플레이는 앨범 발표와 함께 내년 '뮤직 오브 더 스피어스' 월드 투어 일정을 공개했다. 투어 발표에는 이산화탄소 배출량을 절반으로 줄이고 티켓 판매량과 동일한 수의 나무를 심겠다는 약속 등의 환경보호를 위한 계획이 포함되어 있다.첫 번째 공연은 오는 22일 미국 시애틀의 클라이메이트 플레지 아레나(Climate Pledge Arena)에서 열린다. 이 공연은 아마존 뮤직, 아마존 프라임과 트위치를 통해 전 세계에 무료로 공개될 예정이다.김수영 한경닷컴 기자 swimmingk@hankyung.com