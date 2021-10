'싸이대학' /사진=싸이월드제트, 슈퍼맨씨엔엠 제공

싸이월드와 유튜브 인기채널 피식대학의 역대급 만남이 베일을 벗는다.8일 오후 6시 싸이월드 공식 유튜브 채널(Cyworld_Official)을 통해 피식대학과 콜라보레이션한 '싸이대학' 영상이 공개된다.앞서 싸이월드 측은 145만 명 구독자를 보유한 인기 유튜브 채널 피식대학의 대표 코너 '05학번이즈백'의 포맷을 활용해 '싸이대학' 영상 콘텐츠를 새롭게 선보일 것을 예고해 뜨거운 관심을 받았다.8일 공개될 영상에는 싸이대학 UCC동아리에 모인 '05학번이즈백' 멤버 배용남(이용주), 정재혁(정재형), 쿨제이(김해준)와 이들을 영상으로 기록하는 김민수가 출연해 미니홈피, 싸이월드 BGM 등 추억을 자극하는 상황극을 선보이며 공감과 웃음을 선사할 예정이다.특히 이번 영상에는 '싸이월드 BGM 2021'의 프로미스나인 '별', 소유 'Y(Please Tell Me Why)', 매드클라운‧이해리 '수취인불명', 정승환 '애인 있어요', 가호 '오피셜리 미씽 유(Officially Missing You)', 기프트(GIFT) '기억을 걷는 시간', 에일리 '눈의 꽃', 죠지 '고칠게', 원슈타인 '텐미닛(10 Minutes)', 데이브레이크 '예감 좋은 날', 하성운‧펀치 '자니' 등 리메이크 음원이 함께 어우러지며 즐거움을 더한다.이 외에도 강다니엘‧챈슬러, 산이‧수란, 유주가 리메이크할 곡명이 '싸이대학' 영상을 통해 최초로 공개될 예정이다. 이들이 재해석할 추억의 명곡은 무엇일지 기대감을 모으고 있다.싸이월드는 '싸이월드 BGM 2021' 프로젝트에 이어 피식대학과의 색다른 콜라보레이션으로 MZ세대까지 아우르는 뉴트로 열풍을 이어가고 있다. 오픈 전부터 뜨거운 관심을 모으고 있는 '싸이대학'이 어떤 즐거움을 선사할지 본편에 대한 궁금증도 커지고 있다.김수영 한경닷컴 기자 swimmingk@hankyung.com